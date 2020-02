Justine Mattera sexy dopo la maratona

Justine Mattera super sexy per un servizio di moda.

La showgirl di origini statunitensi ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae in abiti succinti, seduta languidamente su una sedia, con addosso dei cuissardes di vernice nera dal tacco a spillo. “ Nahhh non mi fanno male le gambe per niente - scrive la modella nella didascalia - Dopo la mezza maratona di ieri si prospetta la maratona quotidiana ”. Mattera coniuga infatti alla sua attività artistica come soubrette, cantante e modella anche quella sportiva, in cui sta avendo grande successo.

Non è raro infatti che l’artista pubblichi su Instagram ritagli di giornale che parlano delle sue numerose imprese sportive. Tra le attività che Mattera pratica ci sono il ciclismo, il crossfit, la corsa, il triathlon e molti altri. A 49 anni, l’artista è in ottima forma anche grazie al proprio agone sportivo.

In un altro aggiornamento su Instagram, Mattera racconta degli ultimi risultati nella mezza maratona. “ La strada per fare bene una mezza maratona è lunga - scrive - Ho cominciato la preparazione ad ottobre 2019 dopo uno stop per una brutta caduta in bici. Per mesi mi faceva male tutto. Mi sentivo lenta con le gambe pesanti. Solo 3 settimane fa ho iniziato a sentirmi meglio; che le gambe giravano meglio - E ho cominciato a credere di più. Perché si può sempre migliorare. Pure alla soglia di 49 anni. (Il mio miglior tempo prima di oggi risale al Memphis Half Marathon dove ho fatto 1:58.6, 4 anni fa) ”.

Mattera è una donna dai molteplici interessi e dalla grande cultura. Dopo gli studi letterari, prima alla Stanford University e poi a Firenze, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 come cubista e cantante. È stata lanciata e scoperta dal grande pubblico grazie al conduttore Paolo Limiti, con il quale è stata legata a lungo da una relazione romantica e del quale divenne anche moglie. Limiti la volle nelle sue trasmissioni come sosia di Marilyn Monroe. Ha poi condotto numerosi programmi televisivi, partecipato a reality, recitato in teatro, cinema e televisione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?