Kate Middleton da regina "pagherà" lo stipendio a Meghan Markle

Gli scontri tra Kate Middleton e Meghan Matrkle continuano anche a distanza e, soprattutto, durante la pandemia. La Megxit non avrebbe messo a tacere i dissidi tra le due donne anzi, come riportano alcune fonti (ancora da confermare) lanciate da New Idea, la Middleton quando sarà duchessa di Cornovaglia e poi Regina d’Inghilterra sarà costretta a pagare un ingente somma a Meghan Marke e, di conseguenza, anche al Principe Harry. Un rumor che sta diventando sempre più insistente e, se confermato, potrebbe mettere in serio pericolo i futuri assetti della famiglia reale. Per capire però se questa è un’eventualità che potrebbe diventare una realtà, c’è bisogno di compiere un passo indietro.

I duchi di Sussex anche se dispongono di un cospicuo conto in banca, per garantire e preservare il loro stile di vita, non sarebbero comunque in grado di andare avanti senza un lavoro fisso. E il virus, per ora, ha messo in pausa forzata tutti i loro impegni. Il principe Carlo garantisce loro un’entrata fissa che arriva direttamente dal suo conto personale e dal ducato di Cornovaglia. Una volta che Carlo salirà al trono, Kate Middleton e William in automatico prenderanno il titolo di Duca di Cornovaglia, titolo che ora possiede il Principe. E quindi, secondo gli accordo che sono stati stipulati durante il summit, la Middleton si troverà a stipendiare la sua più acerrima nemica quando sarà duchessa di Cornovaglia e anche quando lei stessa salirà sul trono. Oneri che si aggirano intorno ai 2 milioni di sterline al mese. Un danno non indifferente per le casse della Corona, ma soprattutto, uno smacco senza precedenti per Kate Middleton che, di fatto, non riuscirà ma e poi mai a scrivere la parola finale a un tormentato capitolo della sua vita.

Questi fondi sarebbero dovuti essere versati solo per 12 mesi, ma secondo quanto è stato riportato dal tabloid, il conto è stato esteso ancora per molto tempo e forse fino a quando gli ex duchi del Sussex non potranno camminare da soli e con le proprie gambe. Questo spigherebbe molte cose. Come, ad esempio, la villa a Malibù su cui Meghan avrebbe rivolto il suo interesse. Per ulteriori dettagli non resta che conoscere i prossimi risvolti, sta di fatto che la situazione tra Londra e Los Angeles è molto tesa. Questo ci si aggiunge il rapporto tra i due fratelli, i quali nonostante la distanza, non riescono ancora ad appianare le loro divergenze.