Kate è il vero segreto di Harry Kane

Harry Kane è uno degli attaccanti più forti e prolifici in circolazione anche se in questo momento è fermo ai box per via di un brutto infortunio rimediato con il Tottenham a gennaio. La pandemia da coronavirus, però, ha fermato tutto il mondo, sport e calcio compresi con il bomber degli Spurs che avrà tempo di recuperare per ritornare in campo magari a giugno se il tutto dovesse ripartire.

Kane ha realizzato caterve di gol con il Tottenham: 181 in 278 presenze. I gol diventano 213 se si considerano anche le 32 marcature in 45 gettoni con la nazionale dei Tre Leoni dell'Inghilterra guidata dal commissario tecnico Gary Southgate. Kate è nato a Chingford, Londra, ed è sempre stato un ragazzo semplice ed umile: questa caratteristica è rimasta tale nonostante sia diventato uno dei bomber più stimati in circolazione.

La carriera di Harry inizia nelle giovanili dell'Arsenal ma nel 2004 passa al Tottenham e vi resta fino al 2010. Nel 2011-2012 passa al Millwal in Championship, gioca 22 partite e segna 7 reti. Torna tra le fila degli Spurs, passa un piccolo periodo al Norwich sempre in Premier League e poi passa al Leicester in Serie B inglese. La sua carriera inizia realmente all'età di 21-22 anni quando torna in pianta stabile al Tottenham dove segna in fila 31, 28, 35, 41, 24 e 17 (in questa stagione), reti con la maglia dei finalisti della passata edizione della Champions League.

Come detto Kane è un ragazzo semplice anche nella vita privata ed è sposato con Kate Goodland, amica della moglie di Rooney e conosciuta tra i banchi di scuola. I due hanno la passione per le vacanze estive ma non sono mai stati paparazzati o chiacchierati nonostante abbiano spesso scelto mete come Dubai e Marbella. La coppia ha due figlie femmine con Kane che fuori dal campo di calcio ama il green del golf. Harry e Kate hanno anche due figlie femmine e due cani con cui trascorrono la loro quotidianità a Londra. La ragazza non è molto social ma vanta oltre 150.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue foto che ne mettono in risalto la sua grande semplicità.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?