Kim Kardashian in quarantena, sente la mancanza delle sorelle

Kim Kardashian sprofonda nella nostalgia da isolamento per il coronavirus: le mancano le sue sorelle.

La star dei reality ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre si sta preparando per un evento con la sorella Kendall Jenner e una didascalia esplicativa. “ Stavo organizzando le foto nel mio telefono - ha scritto - e ho trovato questa. Mi mancano le mie sorelle, ma siamo tutti socialmente distanti. Stiamo lontani gli uni dagli altri, tutti messi in quarantena separatamente. È difficile ma dobbiamo farlo per la nostra sicurezza e per tutti gli altri. Per favore, non ignorare la gravità degli avvertimenti a restare in casa per fermare la diffusione di questo virus. Lo supereremo tutti! ”.

Kim si sta mostrando infatti particolarmente sensibile all’argomento. Come riporta HollywoodLife, la ragione potrebbe essere il grande spavento preso in famiglia. La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner ha infatti rischiato di essere infettata. Lo scorso febbraio la donna è stata alla festa di compleanno di Lucian Grainge, ceo della Universal, il quale è stato trovato positivo al coronavirus. Per fortuna Kris ha fatto il tampone ma è risultata negativa: la paura per lei però è stata tanta.

E infatti la figlia Kim in questi giorni sta dando, attraverso i social network, numerosi consigli per ostacolare il diffondersi del virus, tra cui uno in cui lascia parlare un medico. Certo, però, la nostalgia dei propri cari è tantissima: lei e le sue sorelle Kourtney e Khloe Kardashian, Kendall e Kylie Jenner sono molto legate ed è naturale che sentano la mancanza le une delle altre.

Kim ha inoltre quattro ragioni in più per stare attenta e seguire le direttive mediche. Queste quattro ragioni sono i suoi figli, North, che ha 6 anni, Saint che ne ha 4, Chicago che ne ha 2 e Psalm che ne ha 1.

E così la star dei reality ha rilanciato sui social l’hashtag #TogetherApart, che significa “ insieme ma separati ”, ovvero il mantra di questi giorni contro il coronavirus: bisogna restare distanti, ognuno nella propria casa, ma si deve farlo tutti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?