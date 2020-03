Kim Kardashian e altri vip forniscono consigli sul coronavirus

Il coronavirus spaventa e rende cauti i vip, che a partire da Kim Kardashian stanno condividendo sui propri canali social diversi consigli su come affrontare l’epidemia.

Come riporta Sky, la star dei reality ha pubblicato un video, tra le Storie di Instagram, in cui interagisce con un medico che mostra il modo migliore per salutare le persone evitando il contagio, cioè con i piedi. Kardashian spiega che non ci si può invece salutare con i gomiti, all’interno dei quali si può starnutire o tossire. In alternativa, se si vuole salutare adeguatamente qualcuno, è meglio fare un inchino. Kim ha condiviso dei video in cui mostra di usare salviette antibatteriche e altri consigli per la disinfezione.

Inoltre, Kim Kardashian ha ritwittato una pagina di un libro in cui veniva previsto il coronavirus. L’immagine le è stata inviata dalla sorella Kourtney Kardashian.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020

In realtà, ci sono molte star che stanno cercando di dispensare consigli utili o cercano di essere caute per evitare il contagio da coronavirus. Una di queste è la cantante Gloria Gaynor, che ha pubblicato un video su TikTok in cui canta la sua hit “I Will Survive” mentre si lava le mani: lavarsi le mani è infatti uno dei consigli dei medici per ridurre le possibilità di infezione.

In queste settimane diversi volti noti hanno dichiarato di essere stati contagiati, come l’attore Tom Hanks e lo scrittore Luis Sepulveda, con le relative mogli. Katy Perry, che è in dolce attesa del suo primo figlio con Orlando Bloom, ha raccontato che i suoi genitori non si avvicinano a lei per ragioni di sicurezza. Naomi Campbell ha invece pubblicato degli scatti che la ritraggono all’aeroporto con una tuta protettiva, la mascherina e i guanti in lattice usa e getta.

Nelle scorse settimane l’attrice Gwyneth Paltrow ha pubblicato su Instagram una foto in cui, durante un volo per Parigi, indossava una mascherina protettiva. Kate Hudson ha invece pubblicato immagini e video in cui si trucca, spiegando come sia ossessionata dai timori relativi al contagio.

Infine, Eva Longoria è stata per lavoro a fine febbraio in Italia. Tra i commenti ricevuti su Instagram, alcuni le hanno chiesto di essere cauta, per via del coronavirus al Nord: l’attrice però si trovava nei pressi del Lago di Bracciano e ha rassicurato i suoi follower.

