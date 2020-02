Kitty Spencer per amore si converte all'ebraismo

Lei ha solo 29 anni, è una donna bellissima, non è una reale inglese ma è come se lo fosse. Nipote di Lady Diana, è cugina di Harry e William, ma non è una che frequenta la vita di corte. Kitty Spencer preferisce essere una party girl, frequentare circoli elitari e le sfilate di moda. È stata infatti intravista, di recente, alla Milano Fashion Week, ma nelle ultime ore la sua camminata in passerella come modella di Dolce & Gabbana, non è l’unica notizia che la riguarda. Stando alle ultime indiscrezioni sibilline che sono trapelate in rete, Kitty Spencer per amore sarebbe disposta persino a cambiare credo religioso.

Il gossip è stato rivelato dal Times, il quale riprende alcune testimonianze di amici e conoscenti della nipote di Lady D. La giovane che si sta per sposare insieme al milionario Michael Lewis, che di anni ne ha 61, sarebbe intenzionata a lasciare il credo e la fede anglicana per convertirsi all’ebraismo. Non è dato sapere se aderirà alla fede ortodossa o quella riformista ma la seconda è molto più probabile della prima dato che, questa scelta, è stata intrapresa da diverse persone che lavorano in alte cariche dello stato: come Ivanka Trump e Karlie Kloss, le quali per necessità e per unirsi in matrimonio con i loro rispettivi partner, hanno deciso di cambiare credo. E quindi, se così fosse vero, Kitty Spencer prenderà le distanze, definitivamente, dalla famiglia reale sia dal punto di vista religioso sia da tutto ciò che ne consegue.

La notizia del fidanzamento tra Kitty e Michael è trapelata solo qualche mese fa, quando la modella è stata immortalata in estate con un costosissimo anello al dito che brillava quasi di luce propria. Lui è originario del Sud Africa e vive ancora a Città Del Capo, lei non rinnega le sue origini ma è come se fosse un’africana per adozione dato che ha seguito il compagno diverse volte negli ultimi due anni. Sono fidanzati dal 2018 e si crede che il matrimonio tra i due sia imminente, anche se i ben informati, rivelano che i due potranno sposarsi in gran segreto e rivelare alla stampa i dettagli solo in un secondo momento. La notizia comunque lascia di stucco: una donna fino a che punto si spinge per amore del suo uomo? Kitty a quanto pare è disposta persino a cambiare religione.