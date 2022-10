La strana intervista di Meghan: il sospetto su quelle parole per la Regina

Meghan Markle ha scatenato nuove polemiche con la sua intervista a Variety, pubblicata lo scorso 19 ottobre. Stavolta, però, il gossip non è stato da dichiarazioni contro la royal family, bensì da affermazioni concilianti e parole d’affetto nei confronti della corte inglese, in particolare della regina Elisabetta. Ora molti si chiedono se la duchessa di Sussex sia sincera, o se la sua intervista al miele risponda a una precisa strategia per riavvicinarsi ai Windsor.

La regina Elisabetta, “fulgido esempio di leadership al femminile”

“È bello guardare l’eredità che la nonna [di Harry] è stata capace di lasciare su molti fronti. Di sicuro, in termini di leadership al femminile, lei è il più fulgido esempio di ciò che questo rappresenta. Sono profondamente grata per aver potuto trascorrere del tempo con lei, conoscerla”. Questo è uno dei punti cardine dell’intervista rilasciata da Meghan Markle a Variety. La duchessa ha poi ricordato il periodo di lutto seguito alla scomparsa della Regina: “È stato un momento complicato, ma mio marito, sempre ottimista, ha detto: ‘Ora è di nuovo accanto a suo marito’”, riferendosi al principe Filippo, scomparso nel 2021. Meghan ha anche aggiunto: “C’è stata un’esplosione d’amore…e sono grata per essere potuta rimanere accanto a [Harry] per sostenerlo, in special modo in quel momento”.

L'ex attrice ha ricordato il primo impegno pubblico con Sua Maestà, nel giugno 2018, definendolo “speciale” e dichiarando di essere stata “fortunata e orgogliosa di aver ricevuto il calore umano della matriarca della famiglia” . Nessuna critica alla royal family, neppure l’ombra di una polemica e i tabloid si domandano se questo tono così candido, dolce e diplomatico esprima un sincero cordoglio per la morte di Elisabetta II e una onesta ammirazione nei confronti dell’iconica sovrana, oppure se sia il primo passo verso una riconciliazione con i Windsor, in modo da garantire i titoli di principi ad Archie e Lilibet Diana (questione su cui re Carlo III non si è ancora espresso).

Il documentario su Netflix

Meghan Markle è stata molto meno diretta per quel che concerne il documentario targato Netflix, che ha realizzato con Harry, e di cui si sa poco o nulla. Il programma, diretto da Liz Garbus, doveva andare in onda il prossimo dicembre, dopo due anni di lavoro e cento milioni di dollari spesi. Ma il colosso dello streaming lo avrebbe sospeso, almeno per il momento. Il motivo sarebbe semplice: Netflix teme di perdere abbonati a causa delle veementi critiche contro la quinta stagione di “The Crown” e avrebbe deciso di non provocare ulteriormente i fan della royal family. Del resto deve già difendersi dagli attacchi ricevuti. Una fonte, citata da Oggi, ha commentato: “Sono molto preoccupati e hanno deciso di ritirarsi per adesso e posticipare il documentario al prossimo anno”.

Nell’intervista a Variety, però, Meghan Markle non rinuncia a un breve accenno su questo misterioso programma: “È bello poter affidare a qualcuno la nostra storia, una regista esperta di cui ammiro il lavoro, anche se ciò significa che il modo in cui sceglie di raccontare [questa storia] potrebbe essere diverso dal tuo…abbiamo affidato la nostra storia a qualcun altro e ciò significa che verrà vista attraverso i suoi occhi. È molto interessante. Mio marito, che non aveva mai lavorato nel mondo dello spettacolo prima”.

La duchessa di Sussex non è andata oltre, evitando di raccontare i temi che verranno affrontati nel documentario. Non ha fatto alcun accenno nemmeno alle presunte modifiche che lei e Harry vorrebbero apportare al progetto (come starebbe accadendo all’autobiografia di Harry) per, ipotizzano i giornali, ingraziarsi la royal family e smorzare i toni della diatriba familiare.

“Come attrice ho già dato”

A proposito di industria cinematografica, la moglie del principe Harry ha puntualizzato di non avere intenzione, almeno per ora, di tornare a recitare: “No, ho già dato. Mai dire mai, certo, ma la mia intenzione è assolutamente di [non riprendere la carriera di attrice]”. Meghan ha parlato, invece, dei suoi nuovi progetti lavorativi, in particolare del podcast “Archetypes”, di cui va fiera: “…Con il podcast osservo tutte le sfumature delle donne che ospito…Non sono una giornalista, ma mi impegno ad avere una vera conversazione con loro…”.

L’intervista posticipata

L’intervista che Meghan ha concesso a Matt Donnelly di Variety è la prima dopo la morte della regina Elisabetta. Doveva essere pubblicata il 14 settembre ma, in segno di rispetto nei confronti della sovrana, l’uscita è stata posticipata. Per la stessa ragione la duchessa ha rinunciato a partecipare all’evento “Power of Women”, lo scorso 28 settembre. Per preparare l’intervista Meghan Markle è quasi ridiventata star di Hollywood per un giorno, di fronte all’obiettivo di Ramona Rosales, che ha realizzato le fotografie del pezzo. Da notare il titolo eloquente e un tantino narcisista sulla cover: "The Meghan Moment".