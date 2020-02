Lady Correa alza la temperatura su Instagram: follower in delirio

Joaquin Correa è uno dei punti di forza della Lazio di Simone Inzaghi che sta letteralmente incantando in campionato con 19 risultati utili consecutivi che per ora valgono il secondo posto a meno uno dalla capolista Juventus. I biancocelesti si stanno giocando lo scudetto con la squadra di Maurizio Sarri, reduce da otto tricolori consecutivi tra la gestione Antonio Conte, con tre, e Massimiliano Allegri con cinque. Staccata di tre punti c'è anche l'Inter di Antonio Conte che venderà cara la pelle fino a fine stagione.

Correa fino a questo momento ha disputato 20 partite su 24 in campionato, ha segnato 6 reti e sfornato tre assist decisivi per i compagni. Un infortunio l'ha tenuto fuori nelle ultime partite ma il suo apporto sarà fondamentale in queste ultime 14 finali che saranno fondamentali per i biancocelesti che sognano di riportare a Roma un tricolore che manca dal lontano 1999-2000 quando la Lazio di Cragnotti approfittò dello scivolone della Juventus sul campo del Perugia per festeggiare il secondo scudetto della sua storia.

Società diverse e interpreti diversi per questa Lazio, con Correa che è una delle certezze di una squadra ambiziosa e affamata. Correa è arrivato a Roma nel 2018 accompagnato dalla sua sexy fidanzata Desire Cordero. L'ex Miss Spagna nel 2014, di professione fa la modella ed ha anche partecipato anche a Miss Universo. Desire ha avuto anche un flirt in passato con il fuoriclassa della Juventus Cristiano Ronaldo ma è ora follemente innamorata del suo Joaquin.

La Cordero sul suo profilo Instagram vanta oltre 230.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in diversi momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. Desire, come detto, è molto innamorata del giocatore della Lazio e l'ultima foto postata nel giorno di San Valentino ha fatto il pieno di like con oltre 27.000 approvazioni e una serie infinita di commenti.

L'ultimo scatto in costume da bagno direttamente dal Cile, però, ha scatenato le fantasie dei suoi tantissimi seguaci che si sono lanciati in una serie di apprezzamenti nei confronti della fidanzata di Correa che ha voluto rendere bollente il suo profilo Instagram che sta vedendo salire quotidianamente il numero di approvazioni. Il commento a corredo della foto è emblematico del suo intento di apparire e di mandare in tilt i suoi fan: "Senza filtri e con molto sole dal Cile".



