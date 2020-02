Lady Fabregas manda in tilt i follower su Instagram

Cesc Fabregas è nella fase calante della sua carriera ma nel corso degli anni ha vestito le maglie di club importanti, è stato uno dei punti fermi della nazionale spagnola, ed è stato sicuramente uno dei centrocampisti più completi in circolazione. Il classe '87' milita attualmente nel Monaco in passato è cresciuto nelle giovanili del Barcellona e a 16 anni è passato all'Arsenal che l'ha fatto subito esordire in prima squadra a soli 16 anni.

In otto anni ai Gunners Fabregas mette insieme 303 presenze e segna 57 reti in tutte le competizioni vincendo però solamente una Community Shield e una Coppa d'Inghilterra. Nel 2011 Cesc fa ritorno all'ovile, al Barcellona e in poco tempo si ritaglia uno spazio importante. In blaugrana resta tre anni, gioca 151 partite, segna 42 reti e vince una Supercoppa Europea, un mondiale per club, un campionato spagnolo, una supercoppa di Spagna e due coppe di Spagna.

Fabregas nel 2014 passa al Chelsea e questo viene considerato un grande tradimento dai tifosi dei Gunners. Con i Blues in quattro anni e mezzo, gioca 198 partite, segna 22 reti e vince due Premier League, una coppa d'Inghilterra e una coppa di lega inglese. Il 32enne di Arenys de Mar ha dunque giocato quasi 700 partite con i club e realizzato 122 reti se si conta anche l'unica rete segnata con il Monaco in 35 apparizioni. Fabregas ha anche fatto benissimo con la nazionale spagnolo con cui ha vinto un mondiale e due europei, giocando 110 partite e realizzando 15 gol.

Fabregas è volato nel Principato a gennaio del 2019 in quanto l'allenatore attuale era Thierry Henry, esonerato poco dopo dal club. In Francia, Cesc è stato seguito dalla sexy moglie Daniella Semaan sposata nel 2018 ma con cui sta insieme dal 2009, dai tempi in cui vestiva la maglia dell'Arsenal.

La compagna di Fabregas è stata sposata in passato con Elie Taktouk, un 45enne milionario che ai microfoni del Sun svelò come lo spagnolo gli avesse "rubato" la moglie: "Sono stato insensibile e in choc per mesi. Ero completamente privo di emozioni, ma non l'ho mai rivoluta con me. Il minuto dopo aver visto le foto, mi sono sentito disgustato per il suo comportamento. Non sono sorpreso da lui, non mi aspettavo di meno. Davvero non sono interessato a lui. Lui ha 25 anni ed è uno sciocco. Lei gli è andata dietro e lo lascerà non appena il denaro e la fama se ne andranno. Lui non è David Beckham. Il massimo che farei è baciare mia moglie sulla guancia, davanti ai miei figli".

In realtà la coppia è felicemente insieme da circa 11 anni e non sembra sentire i segni del tempo. Daniella vanta oltre 2,8 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e lavorativa.