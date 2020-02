Lady Felix manda in tilt i suoi follower

Joao Felix è stato uno degli investimenti più cari dell'Atletico Madrid che ha speso 120 milioni di euro, valore della clausola rescissoria, per strapparlo al Benfica e alla corte dei più grandi club europei interessati al giovane talento portoghese classe '99. Il 20enne di Viseu, però, fino a questo momento si è acceso ad intermittenza e le sue prestazioni non sempre ottimali hanno influito in negativo anche sui colchoneros.

Joao Felix è ora ai box per un infortunio alla gamba e ieri non era presente nella vittoria dell'Atletico in Champions League contro i campioni d'Europa del Liverpool di Jurgen Klopp. Il portoghese fino a questo momento ha messo insieme 24 presenze in tutte le competizioni realizzando solo 4 gol, due in Liga e due in Champions League dove gli spagnoli hanno chiuso il girone al secondo posto alle spalle della Juventus di Maurizio Sarri.

Felix è approdato a Madrid in compagnia della sua sexy fidanzata Margarida Corceiro, una modella molto amata e seguita sui social con oltre 447.000 follower. I due sono usciti allo scoperto durante la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro andata in scena il 2 dicembre del 2019 e che ha visto vincere il trofeo per la sesta volta a Lionel Messi. Da metà dicembre ad oggi la sua popolarità social è cresciuta ancora di più anche per merito di Joao che essendo un calciatore professionista ha fatto aumentare anche la fama della compagna, una bellezza tutta acqua e sapone.

Joao Felix può essere considerato un vero e proprio Golden Boy del calcio e la sua Margarida Corceiro una Golden Girl: questa sembra una combinazione perfetta che piace tanto agli utenti di Instagram. Lady Felix, nel frattempo, ha fatto il suo esordio domenica nel programma TV "Ballando con le stelle".

Lo stesso calciatore dell'Atletico Madrid, oggi ai box per infortuni, ha chiesto ai suoi tanti follower e a quelli della fidanzata di votare per lei e le ha dedicato anche un piccolo messaggio social che lascia poco spazio ad interpretazione: "Sei incredibile". Chissà se i tanti fan del calciatore portoghese e della ragazza coglieranno la palla al balzo per aiutarla in questa sua avventurate televisiva. Una cosa è certa: con questa apparizione in un programma molto seguito e conosciuto la sua popolarità social schizzerà ancora di più alle stelle.



