Lavezzi, porno-ricatto su Instagram: il Pocho denuncia il tentativo di estorsione

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante di Napoli e Psg, ha da poco appeso gli scarpini al chiodo e nelle scorse settimane ha trascorso il suo periodo di quarantena "forzata" per via della pandemia da coronavirus a Saint Barth, nei Caraibi. Il Pocho ha da poco intrapreso una relazione con Natalia Borges, modella e attrice brasiliana di 33 anni ed ex moglie di Michael Satsky con cui ha divorziato nel 2017.

Il ricatto a sfondo sessuale

Secondo quanto riporta El Clarin, la serenità ritrovata da parte di Lavezzi, però, è stata turbata da uno spiacevole ricatto ricevuto a sfondo sessuale che vede protagonista anche la sua dolce metà Natalia. L'ex attaccante del Napoli ha subito sporto denuncia contro questi due account che hanno iniziato a chiedergli del denaro sui social network: 5.000 dollari per ogni contenuto pornografico in compagnia proprio della sua fidanzata.

Il legale di Lavezzi e Natalia, Mauricio D'Alessandro ha spiegato quanto successo alla coppia: "Queste persone hanno iniziato a scrivergli da due account social su Instagram. Non solo a lui, ma anche alla sua ragazza" , inizia così il racconto dell'avvocato che poi è entrato nei dettagli: "In particolare, queste persone gli hanno detto di essere in possesso di loro video e di loro conversazioni e gli hanno fornito dettagli sul contenuto, ecco perché è una cosa credibile. Anche se fossero falsi sarebbe comunque si tratterebbe di estorsione".

I due hanno portato avanti tramite il loro legale le varie consultazioni giudiziarie che si sono concluse con due denunce nell'ufficio del procuratore della criminalità informatica a Buenos Aires da parte della dottoressa Daniela Dupuy e della giustizia investigativa che cercherà di capire da il colpevole o i colpevoli in questa spiacevole vicenda. I crimini posti sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine sarebbero la diffusione di immagini private e l'estorsione.

Proprio un paio di giorni fa Natalia aveva messo a tacere le voci su una sua presunta gravidanza con una foto postata in costume da bagno e con un commento che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Non sono incinta, ho solo mangiato troppo". Questa notizia del ricatto ha sicuramente turbato la serenità della coppia che ha però prontamente denunciato il triste accaduto e che ora aspetta che siano le autorità argentine a fare il loro corso per trovare i responsabili di questo porno-ricatto.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?