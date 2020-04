Lavezzi in quarantena ai Caraibi con la sua fiamma: Natalia Borges

Ezequiel Lavezzi si è da pochi mesi ritirato dal calcio giocato: era il 1 dicembre del 2019 infatti quando il Pocho decise di appendere ufficialmente gli scarpini al chiodo. Il 34enne argentino, che compirà 35 anni il prossimo 3 maggio, nel corso della sua carriera è cresciuto nelle giovanili di Boca Juniors ed Estudiantes e con quest'ultimo club ha anche fatto il suo esordio, nel 2003-2004, nella terza divisione del calcio argentino.

L'anno successivo Lavezzi passa al San Lorenzo, squadra di cui è grande tifoso Papa Francesco, e nel corso di tre stagioni nella massima serie argentina mette insieme 97 presenze e 26 reti attirando le mire di alcuni club europei. Il più lesto di tutti è il Napoli che lo porta in Italia nel 2007. In cinque anni in azzurro il Pocho gioca 188 partite e segna 48 reti diventando uno dei pilastri della squadra azzurra e idolo dei tifosi.

Nel 2011 lascia Napoli e si trasferisce in Francia al Psg: con i transalpini in tre anni e mezzo gioca 161 partite e segna 35 gol in tutte le competizioni e nel gennaio del 2016 decide di tentare l'esperienza cinese tra le fila dell'Hebei Fortune. Lavezzi ha anche avuto un buon feeling con la nazionale Albiceleste con cui ha messo insieme 51 gettoni e nove reti al suo attivo.

Il Pocho è sempre stato un giocatore rapido ed estroso mentre nella vita privata è stata sempre riservato fino a qualche tempo fa quando è finita la sua relazione con l'ex moglie Yanina Screpante. L'ex attaccante del Napoli ha ora un'altra fiamma da diversi mesi: Natalia Borges, modella e attrice brasiliana di 33 anni ex moglie di Michael Satsky, dal quale si è seperato nel 2017. I due stanno trascorrendo la loro quarantena forzata per via della pandemia da coronavirus a Saint Barth, nei Caraibi.

Secondo quanto riportato dai media argentini la Borges potrebbe aver avuto una relazione, precedente ovviamente, con un amico del Pocho, con la ex dell'attaccante di Psg e Napoli che ha sentenziato: "Conosco Natalia, lei è l’ex fidanzata di un grande amico del Pocho, il nome è Lorenzo. Aveva uno dei migliori ristoranti di Milano e lavorava anche nell’ambiente del calcio. Non c’è da stupirsi che il Pocho faccia così. Stava anche con la ragazza di Nacho Viale, mangiavano insieme, erano super amici. Gli mentiva in faccia, l’ha incontrata in Brasile qualche anno fa e recentemente di nuovo. Comunque, faccia quello che vuole, è un suo problema. Il Karma arriverà", le sue parole riportate da golssip.it.

La Borges ha un discreto seguito sui social con oltre 90.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto e video sexy nei quale mette in mostra il suo fisico mozzafiato. Per ora la relazione con il Pocho sembra procedere a gonfie vele nonostante la previsione della sua ex moglie che ha parlato del karma per l'ex attaccante del Napoli che si sta "godendo" la sua quarantena al caldo dei Caraibi.