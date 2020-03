Leonardo Greco dimesso dopo aver contratto il coronavirus: "Torno a casa"

La pandemia di Coronavirus, che ha investito il Belpaese, ha registrato -secondo i dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati al 13 marzo- almeno 17.660 casi di contagi e 1.266 morti. Il temibile patogeno, che gli italiani stanno combattendo, colpisce indistintamente tutti e ha, in particolare, cambiato radicalmente la vita di un ex volto di Uomini e donne, parliamo di Leonardo Greco. Le cui condizioni di salute generale possono, allo stato attuale, dirsi buone, dopo un lungo ricovero subito dallo stesso in terapia intensiva per via dell'infezione contratta. L'ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi -divenuto tronista nel 2014- aveva accusato un generale malessere nella giornata di sabato 29 febbraio a cui era poi seguita l'insorgenza di sintomi specifici, quali tosse secca e febbre alta. E, per una scelta maturata di comune accordo con la fidanzata Cinzia, qualche giorno fa i due avevano deciso di rivolgersi al medico di base per poi chiamare il numero 112. Risultato positivo al terzo tampone sul Covid-19 effettuato, Greco era poi stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, presso l’Ospedale Sacco di Milano. Ma sul suo conto, ora emergono delle notizie rassicuranti, che ha voluto riportare il diretto interessato attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Torno a casa", è il messaggio ermetico e di speranza che Greco ha riportato in un'immagine dallo sfondo rosso, condivisa su Instagram. Nella cui descrizione si leggono le seguenti parole: "Oggi mi dimettono ... continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso...Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo. Grazie! #restateacasa#vivogliobene#family#mood#finiràtuttobene#happiness#felicità#pic".

Gli auguri del web destinati a Leonardo Greco