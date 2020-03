Leonardo Greco racconta il suo dramma: "Positivo al coronavirus"

Qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, raccontava a tutti di essere ricoverato in ospedale per una polmonite interstiziale.

I primi due tamponi per il Covid-19 erano risultati negativi, ma il giovane era in attesa del responso del terzo che, purtroppo, ha dato esito positivo. Pur essendo un uomo giovane, sportivo, senza evidenti problemi di salute, Greco è stato colpito dal coronavirus e ha deciso di condividere sui social il suo dramma per lanciare un importante messaggio a tutti i giovani che ancora credono di essere immuni.

“ Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo, non si ammalano solo ‘i vecchi’ – aveva scritto Leonardo - . Pensate a voi, pensate a vostri cari... L’unico modo per aiutarci è stare a casa ”. Dopo questo primo messaggio social, quindi, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di raccontare a tutti la paura che sta vivendo in questi giorni dopo il risultato positivo del terzo tampone.

“ Ciao volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto – ha esordito lui prima di dare la brutta notizia - .L a solidarietà fa bene al cuore e all’anima...e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera il COVID-19 ”. “ Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mi positività – ha aggiunto ancora Leonardo - . Lo dico senza vergognarmene senza aver paura, lo dico solo per far riflettere le persone che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso, dal portafoglio, dall’età ”.