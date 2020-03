Ex tronista di Uomini e Donne ricoverato per problemi respiratori: "Il coronavirus colpisce anche i giovani"

Un ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, ha voluto raccontare sui social la sua drammatica situazione direttamente dal letto dell’Ospedale Sacco di Milano.

In un momento critico quanto delicato per l’Italia, dichiarata solo poche ore fa “zona rossa” dal premier Conte, Greco ha deciso di condividere sui social il suo messaggio per spiegare, a chi ancora crede che il coronavirus sia solo un problema degli anziani, che di Covid-19 si ammalano anche i giovani.

“ Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista – inizia a scrivere così Leonardo Greco, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato protagonista di Uomini e Donne - . Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale ”.

Greco, che ha spiegato di essere risultato negativo ai primi due tamponi per il Covid-19, è in attesa del terzo risultato perché tutti i sintomi che presenta sarebbero da ricondurre al coronavirus. “[...] Quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus – ha continuato a scrivere lui su Facebook, mostrandosi direttamente dal letto dell’ospedale - . Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo, non si ammalano solo ‘i vecchi’ ”.