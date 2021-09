Liam Gallagher e il volto tumefatto: cos'è successo

Con una foto che ha sconvolto i suoi seguaci, Liam Gallagher ha rivelato di essere stato vittima di un incidente quanto meno bizzarro. L'ex frontman degli Oasis si è è presentato ai suoi fan col volto tumefatto, pieno di escoriazioni e con un grande cerotto sul naso. Nessuno schianto in macchina o in moto per Gallagher, che ha raccontato di essere caduto da un elicottero. " Chi ha detto che il rock’n’roll è morto, guarda qua Keith Moon, mangiati la pelle della tua batteria ", ha scritto il 48enne facendo riferimento al batterista degli Who e rivendicando l'esistenza del movimento rock.

Cosa sia successo a Liam Gallagher è ancora un mistero e, probabilmente lo resterà a lungo. Il cantautore ha risposto ad alcune domande dei fan che gli chiedevano delucidazioni in merito, che volevano avere da lui spiegazioni su quanto avvenuto. ma l'ex Oasis è stato molto vago nelle sue risposte, lasciando intendere che l'incidente sia la conseguenza di una clip che sta girando in questi giorni per il lancio di un nuovo singolo. Un'ipotesi concreta e, per molti seguaci, attendibile, che è stata in parte confermata anche dallo stesso Gallagher.

Rispondendo ad alcuni fan, infatti, Liam Gallagher ha riferito che le immagini si vedranno nel prossimo video. L'attesa nei seguaci dell'ex Oasis ora è alle stelle, vogliono vedere in che modo il loro beniamino sia potuto cadere da un elicottero. Un incidente non comune per un artista fuori dall'ordinario, che ha scatenato le reazioni su Twitter, dove in meno di 24 ore il post ha raccolto più di 34mila like e quasi 5mila retweet. Ma c'è di più, perché poche ore dopo la prima pubblicazione, Liam Gallagher ha condiviso nuovamente la foto e, tra il serio e il faceto, ha supposto che quello scatto potrebbe anche diventare la copertina del suo prossimo album. In tanti ci credono e, anzi, sperano che sia proprio così.

Ma tra i tanti messaggi di solidarietà e di ironia che sono stati lasciati sotto il post, c'è qualcuno che non sembra essere particolarmente convinto della dinamica raccontata dall'ex frontman degli Oasis e allora propone una versione alternativa della dinamica dei fatti. " Ritengo che abbia mancato il gradino laterale dopo che era atterrato e abbia sbattuto la faccia, e poiché non è molto rock n roll non ha menzionato l'altezza della caduta ", scrive un utente. Immediata la risposta di Gallagher, che ha colto l'ironia: " 100mila piedi, sei un cretino ".