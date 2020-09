Lieto fine per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il bacio della riconciliazione

Ha creato molto scompiglio la rottura (mai del tutto confermata) tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nell’ultimo mese, infatti, sono stati tanti i gossip che hanno interessato l’amata coppia dei social che è nata sotto il solo della Grande Fratello Vip. I due sembravano inseparabili e, soprattutto, molto innamorati. Eppure, come hanno riportato diverse fonti, pareva che la fiamma della passione si fosse spenta tra Ignazio e Cecilia. Lei era fuggita in barca in sua sorella, lui pizzicato con un’altra donna, ma i rumor però non sono mai stati confermati. Questo perché i diretti interessati non hanno mai rivelato dettagli sulla rottura. La crisi pare che sia iniziata in Sardegna, ma dopo settimane di apprensione, la love story tra Moser e Cecilia ha avuto il suo bellissimo lieto fine. E così trova una degna conclusione anche uno dei gossip più chiacchierati di questa turbolenta estate in epoca Covid.

A dare la lieta notizia che ha rallegrato i fan è stato un amico della coppia. Andrea Caravita che di professione è food e travel blogger, è tra le sue storie di Instagram che ha fotografato un caldo bacio tra Ignazio e Cecilia. Un bacio che mette a tacere tutte le indiscrezioni delle ultime settimane. Secondo quello che si apprende dai video pubblicati, i due gieffini sono a Como insieme all’amico in comune, per un fine settimana in un resort di extra lusso tra le sponde del lago. E tra i video che mettono in bella mostra le leccornie messe a disposizione dal resort, spunta anche il bacio tra coppia social più amata del momento. Si vede molto chiaramente Ignazio Moser sporgersi verso Cecilia che si lascia baciare delicatamente sulle labbra. Il video è di qualche secondo appena, ma il filmato è lungo quanto basta per evidenziare la realtà dei fatti. La coppia finalmente ha trovato il sereno.

"Le mie più grandi passioni: la bici, il vino e la Chechinita", si legge un’altra storia condivisa dal travel blogger. Un gioco di parole per sottolineare la felicità nell’aver immortalato l’attesa riconciliazione. Sta di fatto però che questo avvenimento era nell’aria da diversi giorni. Già il padre di Ignazio, in una recente intervista, aveva affermato che suo figlio si era già ritrovato con Cecilia e che sarebbe ben lieto di avere un nipotino. Chissà, forse questo bacio è simbolo di qualcosa di più? Non resta che attendere gli sviluppi.