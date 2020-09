"Sono l’ultimo a sapere le cose …". Il padre di Ignazio Moser sulla storia con Cecilia Rodriguez

Un’estate rovente per la famiglia Rodriguez. Dopo il lockdown, le sorelle Belen e Cecilia, hanno dovuto affrontare diversi problemi in merito alla loro vita privata, animando molti gossip che ancora oggi stanno popolando le pagine dei settimanali. Su Belen, ad esempio, la sua situazione pare che abbia trovato una giusta conclusione, dopo che per tutti i mesi estivi è stata al centro dei pettegolezzi. Ben diverso è quanto sta interessando Cecilia e Ignazio Moser. La coppia che è nata tra le mura del Grande Fratello Vip, dopo due anni di amore, la loro storia pare che sia giunta la capolinea. Le motivazioni, però, sono vacue. Tratte solo da gossip che, fino ad ora, non sono mai stati del tutto confermati. Infatti, nemmeno Cecila e Ignazio hanno mai parlato in merito alla loro separazione. O almeno non ufficialmente.

Ora però ci sarebbe un colpo di scena. Al programma Rai "C’e Tempo per …", è stato intervistato il papà di Ignazio Moser. L’ex campione del ciclismo italiano, ovviamente, è stato interrogato su alcune indiscrezioni che interessano la vita del figlio. E quindi, di conseguenza, le domande sono state indirizzare alla situazione che Ignazio sta vivendo con Cecilia. "Credo di essere l’ultimo a sapere le cose – ironizza Francesco Moser -. Credo però che la crisi sia passata. Sono tornati insieme", afferma lo sportivo a gran voce. "Non voglio avventurami in questioni che non mi riguardano e che soprattutto non sono di mia competenza, ma quando si tratta di Ignazio non so mai cosa aspettarmi – aggiunge -. Sono già nonno, ma se mio figlio vuole regalarmi anche questa gioia, io non ho nulla in contrario". Analizzando le parole di Francesco, pare che Moser e Cecilia abbiano trovato un punto d’incontro e, nonostante le difficoltà, pare che siano stati capaci di mettere una pietra sopra alle proprie incomprensioni. Se così fosse vero, uno dei tanti gossip dell’estate avrebbe finalmente trovato la sua giusta conclusione.

Fino a quando però non c’è conferma da parte dei diretti interessati, anche le parole di Francesco Moser lasciano il tempo che trovano. Ignazio e Cecilia si sarebbero lasciati in Sardegna, nella loro vacanza post-losckdown. E mentre la Rodriguez sarebbe subito tornata in famiglia, Ignazio si sarebbe dato alla pazza gioia. Ma secondo queste ultime dichiarazioni, nulla sarebbe ancora perduto. Per la coppia d’oro dei social c’è ancora una possibilità.