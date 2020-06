L'indiscrezione bomba: "Michelle Hunziker è in attesa del quarto figlio"

La quarantena potrebbe aver portato fortuna a Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi che, secondo voci insistenti, sarebbero in dolce attesa. La notizia bomba è stata data nel corso della trasmissione pomeridiana condotta da Bianca Guaccero, Detto Fatto. A svelare il dolce segreto della presentatrice svizzera è stato Jonathan Kashanian che, durante la sua rubrica dedicata ai vip della puntata del 2 giugno, ha annunciato lo scoop sulla gravidanza della Hunziker.

L'opinionista di Rai Due stava parlando dei figli d'arte e proprio chiacchierando di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle, ha colto la palla al balzo per lanciare la bomba: "I o non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po' importanti, dove si sanno le cose un po' prima, ho ricevuto una notizia dell'ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane ".

Subito dopo le parole di Kashanian, Bianca Guaccero ha messo le mani avanti invitando Michelle Hunziker a smentire, nel caso ce ne fosse bisogno, la notizia in diretta. Ma per il momento la conduttrice non si è ancora espressa. Se la notizia venisse confermata si tratterebbe della quarta gravidanza per la conduttrice svizzera che, dopo Aurora avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, Celeste e Sole avute con l'attuale compagno, ora potrebbe desiderare un maschietto.

Non è la prima volta che si mormora che Michelle Hunziker sia incinta. L'ultima volta che una sua gravidanza è stata data per certa (lo scorso settembre), fu lei stessa a smentire le voci con la sua solita ironia. La conduttrice di origini svizzere aveva scelto i social network per mettere a tacere i rumors, condividendo con i suoi follower alcuni video divertenti nei quali lei parlava di "fake news". Oggi, però, l'indiscrezione sarebbe ben più fondata, a giudicare dalle parole di Jonathan Kashanian in diretta tv, e questa volta per la Hunziker potrebbe essere difficile trincerarsi dietro fantomatiche "fake curves" (false rotondità, ndr) come le aveva definite lei mesi fa.