La lite con Luca, il ruolo di Sara. Elenoire Ferruzzi nel mirino al Gf Vip

L'infatuazione di Elenoire Ferruzzi per Luca Salatino è stata al centro della discussione della diretta del Grande fratello vip. L'icona trans è stata travolta dalle critiche nell'ultima settimana per il suo atteggiamento nei confronti dell'ex tronista, che secondo lei provava qualcosa nei suoi confronti, ma non voleva ammetterlo per "vergogna".

Il popolo dei social network ha duramente criticato Elenoire, accusandola di essersi fatta un "film" sul possibile interesse del romano, il tutto alimentato da un'altra gieffina, Sara Manfuso. Contro quest'ultima si è scagliata la fidanzata di Luca, Soraia (conosciuta nel programma Uomini e donne), che ha accusato proprio Sara di avere incoraggiato Elenoire con il suo fidanzato.

L'attrazione e la lite tra Luca e Elenoire

Negli scorsi giorni all'interno della Casa si sono vissuti momenti di tensione tra Luca e Elenoire. Dopo un iniziale feeling fatto di battute e complicità, i rapporti si sono incrinati a causa dell'interesse che l'icona trans ha iniziato a provare per Salatino. La Ferruzzi si è detta attratta dall'ex tronista e ha pensato di essere ricambiata per alcuni sguardi e atteggiamenti intravisti in Luca. "Negli occhi l'ho visto io non gli altri. Ma lui mai ti dirà che è interessato. Mente perché non me lo può dire ", aveva confessato a Antonino Spinalbese.

Accortosi della delicata situazione, Luca ha cercato un confronto pacifico con la Ferruzzi, spiegandole di non essere interessato a lei: " Per me è stato un gioco, se lo hai interpretato come altro, mi dispiace ". E a quel punto Elenoire è sbottata: " Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando una attrazione. Ma se per te è un gioco, chiuso" . E questo ha dato il via alla girandola di critiche sui social all'indirizzo dell'icona trans e la dura lite tra Luca e Elenoire, finita poi con un chiarimento e la pace.

Il confronto con la fidanzata di Luca

Durante l'ultima puntata, però, Alfonso Signorini ha voluto mettere faccia a faccia Elenoire Ferruzzi con la fidanzanta di Luca, Soraia, che in settimana su Instagram aveva duramente criticato l'icona trans per il suo atteggiamento opprimente nei confronti del compagno. " Ti sei fatta una specie di film, perché quello che pensi tu su Luca, lo pensi solo tu. Nessuno la pensa come te ". Tra le due c'è stato un confronto sincero e aperto, ma la discussione si è infiammata quando in scena è entrata Sara Manfuso.

Il ruolo di Sara Mancuso e le critiche