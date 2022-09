"Questa è pazza...". Bufera social su Elenoire Ferruzzi

La prima vera polemica social del Grande fratello vip è esplosa sul web. Protagonista della bufera è Elenoire Ferruzzi che, subito dopo il suo ingresso nella Casa, ha mostrato un forte interesse per il romano Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne. Tra i due c'è stato subito un certo feeling alimentato anche da Alfonso Signorini, ma quello che ai telespettatori è apparso solo un gioco per l'icona trans ha rappresentato altro. E le sue dichiarazioni l'hanno fatta finire al centro delle critiche.

Nelle scorse ore Elenoire si è lamentata con diversi coinquilini dell'atteggiamento di Luca nei suoi confronti. La Ferruzzi avrebbe ravvisato alcuni segnali nel bel romano - sgaurdi, gesti e parole - che le avrebbero fatto capire il suo interesse nei suoi confronti. " Negli occhi l'ho visto io non gli altri - ha confessato lei a Antonino Spinalbese - Ma lui mai ti dirà che è così. Mente perché non me lo direbbe mai". Parole ripetute anche a Sara: "Non mi sbaglio su queste cose. A me lui faceva stare bene" .

Elenoire e Luca, il confronto poi l'allontanamento

Elenoire ha preso di petto la situazione, provando a chiarire con Luca ma, dopo l'iniziale tentivo di mediazione, la coppia è scoppiata. " Per me è stato un gioco, se lo hai interpretato come altro, mi dispiace", ha detto Luca, ma Elenoire è rimasta ferma sulle sue posizioni: " Se per te era un gioco bene, okay". Parlando con Antonino, però, Luca è sbottato: "Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l'ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel'ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco! ". Per contro Elenoire è sembrata decisa a chiudere ogni rapporto con il romano. "Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando una attrazione. Ma se è così chiuso ", ha confessato a Sara in un momento di sfogo.

La polemica social

Per il popolo del web, che sta seguendo con attenzione le dinamiche che si stanno creando all'interno del Gf Vip, Elenoire avrebbe travisato completamente l'atteggiamento di Luca nei suoi confronti. Per tutti l'ex tronista vede la Ferruzzi solo come una amica, sebbene si conoscano da poco meno di una settimana. E sotto ai post della pagina Instagram della trasmissione è esplosa la protesta dei telespettatori: " A me piace Elenoire, ma su questa questione di Luca sta toppando,anche perché Luca nulla ha fatto!", "Comunque io Luca non lo conosco ma che quel poco che ho visto non gli ha mai fatto capire chissà che cosa ha fatto tutto da sola", "Ma veramente!!!!! Evvai che si comincia con le seghe mentali? Ma veramente pensa che ci fosse anche se minimo interesse di Luca nei suoi confronti? Mi era anche simpatica!" .