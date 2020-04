La gaffe della Cuccarini in tv. Ed è gelo con Argentero

Lo scorso giovedì 16 aprile è stata trasmessa su Rai 1 la nuova puntata de La vita in diretta, format condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. E l'appuntamento tv in questione ha visto la conduttrice capitolina compiere una gaffe, nell'introduzione del nuovo appuntamento di casa Rai previsto con 'Doc nelle tue mani', di cui è protagonista Luca Argentero.

Nello specifico, ricordando ai telespettatori negli ultimi minuti de La vita in diretta la quarta puntata prevista su Rai 1 della nota fiction, la Cuccarini ha menzionato Argentero dichiarando che quest'ultimo fosse "diventato papà". Ma in realtà l'attore è in procinto di diventarlo.

"Prima di lasciarci dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera -ha così introdotto l'ultimo appuntamento della fiction-, perché c'è l'ultima puntata di Doc nelle tue mani con Luca Argentero, che tra l'altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni". Da quanto trapelerebbe dalle immagini dell'ultima puntata de La vita in diretta, dopo la presentazione in questione qualcuno da dietro le quinte ha a quanto pare prontamente richiamato l'attenzione della Cuccarini con un "Ma sei sicura?" . E subito dopo la conduttrice si è chiesta in studio: "Che succede?" . Nel frattempo anche il compagno di conduzione, Matano, è apparso del tutto disorientato per quanto stava accadendo in diretta.

Luca Argentero futuro papà

Luca Agentero e la compagna Cristina Marino sono in attesa di una bambina, che dovrebbe nascere nel prossimo mese di maggio 2020. Intanto prosegue a gonfie vele l'attività di influencer dell'attore torinese e l'attrice milanese. L'ultima foto di coppia postata da Argentero sul suo profilo ufficiale Instagram ha raggiunto in poco tempo oltre 195mila like e immortala i due vip mentre sono seduti sull'erba e Argentero poggia la mano sul pancione dell'amata Cristina in topless.