Grave lutto per Dayane Mello: è morta sua madre

Il 2021 è un anno in chiaroscuro per Dayane Mello. La modella brasiliana è stata una delle principali protagoniste del Grande fratello vip terminato i primi di marzo. Da quell'esperienza è tornata a casa con una rinnovata popolarità, che l'ha portata ad accrescere la sua schiera di fan, e con numerose proposte di lavoro per il futuro. Tuttavia, a poche settimane dalla fine del reality, Dayane Mello è stata raggiunta dalla notizia della morte di uno dei suoi fratelli, il più giovane, a causa di un incidente stradale. Una notizia che ha segnato il percorso nella Casa della modella brasiliana, che ha preferito proseguire nel gioco piuttosto che uscire, anche perché non avrebbe comunque potuto raggiungere il Brasile a causa delle restrizioni Covid. Ora, però, per lei è arrivata un'altra notizia terribile, un altro lutto che segna il suo 2021: sua madre è deceduta a causa di un tumore.

Pochi giorni fa l'ex concorrente del Grande fratello aveva informato i suoi seguaci del tumore di sua madre. " Oggi ho sofferto un'altra perdita ma so che per mia madre è stato un riposo, perché soffriva in un letto d'ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l'una dell'altra, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori ", ha scritto Dayane Mello sui suoi social. La modella, quindi, ha proseguito: " Il passato è passato, è una pena non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, e le ho detto quello che c'era nel mio cuore. Per questo dico, ama di più, approfittiamo del tempo che abbiamo qui sulla Terra per stare con le persone che amiamo, perdoniamo di più, diciamo 'ti amo', perché la vita è breve, il tempo passa velocemente ". L'ex gieffina, quindi, ha concluso: " Chiama le persone che ami, lascia da parte le incomprensioni, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono ".