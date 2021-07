"È malfidato di default". La bomba di Rovazzi su Fedez

Fedez e Fabio Rovazzi sono stati amici per lungo tempo fincé qualcosa tra loro non si è rotto. Il cantante di Andiamo a comandare è stato di recente ospite del programma Stories in onda su Sky Tg24 e qui ha rivelato alcuni dettagli inediti di quell'amicizia ma, soprattutto, della sua fine. C'è stato un periodo in cui il marito di Chiara Ferragni è stato pressoché inseparabile sia con Rovazzi che con J-Ax, fino a quando poi non ha rotto con entrambi e i motivo sono, ai più, ancora pressoché sconosciuti.

Lo stesso Fabio Rovazzi sembra abbia qualche difficoltà a spiegare cosa sia successo tra lui e Fedez: " È una situazione difficile da spiegare quella lì. Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone ". Ma non è tutto, perché poi Rovazzi ha aggiunto: " Dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera ".

Traspare delusione dalle parole del cantante nei confronti del collega e marito di Chiara Ferragni. Fabio Rovazzi non aveva mai parlato di quanto accaduto in passato con Fedez ma stavolta, ai microfoni di Sky Tg24, si è voluto togliere un bel sassolino dalla scarpa con una stoccata piuttosto precisa nei confronti di Fedez. " Da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente ", ha dichiarato Fabio Rovazzi.

Fedez, invece, ha parlato della rottura con Rovazzi nel 2019 ospite del suo amico Peter Gomez. In quell'occasione riferì che la rottura avvenne nel periodo in cui lui si trovava a Los Angeles con Chiara Ferragni in attesa della nascita di Leone. È proprio con l'etichetta di Fedez e J-Ax che Rovazzi pubblicò la hit Andiamo a comandare, un successo straordinario dopo il quale, però, accadde qualcosa. " La canzone Andiamo a comandare ci esplose in mano, tutto avvenne in un clima di vera amicizia. Devo capire dove io stesso ho sbagliato, se riesco a parlarne oggi è perché sono stato aiutato dalla mia famiglia e da professionisti ", disse Fedez a Gomez, definendo Rovazzi come il suo " migliore amico ".