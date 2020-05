Mara Venier scivola sui doppi sensi con Bonolis: "Mi fa i video mentre sto sc..."

Se c'è una cosa che gli utenti social ricorderanno, oltre ai balconi, sono le dirette su Instagram. Tutti gli artisti, o quasi, durante il lockdown hanno intrattenuto il pubblico attraverso il web al meglio delle loro possibilità. I cantanti hanno organizzato piccoli concerti, da soli o in gruppo, altri hanno proposto vere e proprie sessioni di allenamento social. Alcuni dei volti noti e dei conduttori, orfani dei loro programmi, hanno creato veri e propri palinsesti alternativi. Tra i più attivi, nonostante la sua nota allergia ai social, è stato Paolo Bonolis, che attraverso il profilo dell'agenzia di sua moglie ha realizzato lunghe interviste con altri personaggi amati e famosi tra il grande pubblico. Una delle ultime volte, il conduttore di Avanti un altro ha avuto come ospite Mara Venier e insieme hanno dato vita a un siprietto ricco di doppi sensi.

La dialettica del conduttore di Ciao Darwin è nota ai telespettatori, che hanno imparato ad amare il suo modo di condurre unico. La parlantina di Paolo Bonolis è il suo marchio di fabbrica e nelle dirette Instagram il marito di Sonia Brugnelli ha riportato il suo modo di fare. Con la complicità di Mara Venier, che si è prestata al gioco, ne è nata una diretta esilarante che ha scatenato i social per una seuquela di giochi di parole e doppi sensi. La conduttrice di Domenica In ha raccontato le sue avventure social, che molto spesso coinvolgono anche suo marito Nicola Carraro. L'uomo sembra abbia la passione di riprendere segretamente sua moglie durante le faccende domestiche. La coppia vive in un appartamento con ampio terrazzo su Roma, dove spesso i piccioni lasciano le loro tracce. Ecco che, quindi, Mara Venier deve cimentarsi nelle pulizie raccontate a Paolo Bonolis: " Lui mi fa dei video mentre io non me ne accorgo, mentre sto scopando. "