Marc Marquez e Lucia Rivera Romero si sono lasciati

La stagione della motogp ha subito alcuni scossoni per via del coronavirus e un po' come tutti gli sport che sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi. In tutto questo marasma Marc Marquez potrebbe beneficiare di questo slittamento di almeno due-tre mesi per recuperare a pieno dall'operazione alla spalla. Qualche settimana fa, infatti, l'otto volte campoione del mondo si era detto preoccupato per le condizioni della sua spalla.

"La riabilitazione vorrei che procedesse meglio perché è più complicata del previsto. L’anno scorso mi sono operato alla spalla sinistra e la riabilitazione è stata diversa: stavolta sembrava più facile e veloce, ma non lo è. Spero di riuscire a rimettermi in forma e di riuscire a partecipare al primo test della stagione in Malesia" , disse questo Marquez circa due mesi fa, ora la sua articolazione avrà tempo di recuperare al meglio per permettergli di essere in forma quando partirà la stagione.

La stagione di Motogp è dunque congelata con Marquez che si sta vivendo una sorta di isolamento forzato da solo dato che secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais la sua relazione con la sexy Lucia Rivera Romero è finita dopo circa un anno e mezzo. La storia tra la 21enne modella spagnola e il 27enne di Cervera pare essere finita da qualche giorno e questo è psicologicamente molto pesante per il centauro della Honda.

Lucia e Marc, dunque, non sono più una coppia con la sensuale modella spagnola che sta però continuando a incantare i suoi tantissimi follower su Instagram con alcuni scatti sexy ma mai volgari che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. Le ultime istantanee postate dal mare hanno fatto impazzire i suoi tantissimi seguaci, oltre 163.000.

Sembrano lontane le parole di Marquez ai microfoni di XLSemanal: "Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno". Ora entrambi dovranno cercare di andare avanti da soli dato che le strade sembrano essersi separate in maniera definitiva.



