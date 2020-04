Marco Maddaloni e Romina Giamminelli di nuovo genitori

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno comunicato l'arrivo del terzo figlio: i due sono già genitori amorevoli di Giovanni, 3 anni, e Giselle Marie, 1 anno e mezzo. La notizia è stato divulgata prima attraverso i canali televisivi e poi tramite la piattaforma Instagram, con una foto di famiglia molto divertente: Romina mostra il pancino in crescita mentre i bambini saltano di gioia. A Marco è affidata la parte del padre disperato, che interpreta alla perfezione mostrando una smorfia contrita ma molto buffa. Ovviamente Maddaloni è felicissimo dell'arrivo del terzo figlio, che allargherà di fatta la sua bellissima famiglia.

Un evento che spezza definitivamente la quarantena della famiglia Maddaloni, con un evento davvero unico e che la stessa Romina è felice di comunicare a gran voce. I due sono insieme dal 2009 e formano una coppia molto unita e solida: l'amore è forte e spesso ribadito in TV o attraverso interviste e immagini social. Nel 2015 si sono sposati, ma l'anno scorso hanno riconfermato il loro amore con un'altra cerimonia celebrata in in chiesa, a Santa Maria in Foro Claudio, a Carinola, in provincia di Caserta.

L'atleta aveva fatto la nuova proposta di matrimonio proprio durante l'Isola dei Famosi, conclusa con la sua vittoria, concretizzando la richiesta con una nuova celebrazione. La coppia ha preso parte anche a Pechino Express in due edizioni differenti: l'atleta di judo in coppia con Massimiliano Rosolino, con cui ha vinto, mentre Romina con Mariana Rodriguez. La modella napoletana è originaria delle Seychelles e ha conosciuto il marito grazie ai social network, piattaforma che utilizzano tutti e due con costanza. Non a caso hanno voluto usare nuovamente Instagram per comunicare il prossimo evento di famiglia, una gravidanza che riempie di amore le loro vite.

