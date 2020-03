Marito Fernanda Lessa, Ursula mostra chat privata: "Pazzo e alcolizzato"

Ursula Bennardo, sul piede di guerra, è scesa in campo in difesa del suo fidanzato, Sossio Aruta. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne si è scagliata in una battaglia aperta contro tutti gli avversari gieffini e i loro parenti che osano attaccare il suo amato. Nelle ultime ore la Bennardo non si è risparmiata nella sua sfuriata contro Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, adesso, è arrivato il turno del marito di Fernanda Lessa, ormai fuori dai giochi del Grande Fratello Vip. Ma cosa ha scatenato la furia di Ursula Bennardo? L'ex dama ha mal digerito gli insulti velenosi di Luca Zocchi nei confronti del suo compagno, e si è lanciata a spada tratta in sua difesa.

La Bennardo ha dato il via a una contesa al vetriolo con il marito della modella brasiliana, che ha fatto sussultare il popolo social. La scintilla che ha fatto detonare la bomba e provocato le ire di Ursula è stata l'azione offensiva di Zocchi che su Instagram ha attaccato duramente il gieffino. La reazione forte del marito della Lessa come risposta personale a Sossio Aruta per aver appellato sua moglie "Samara" durante un suo momento intimo di preghiera nella Casa del Gf Vip. In una chat live su Instagram, Bennardo e Zocchi se le sono date di santa ragione in un botta e risposta all'ultimo sangue. La decisone dell'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne di rendere pubblici pezzi della chat intrattenuta con il marito dell'ex gieffina, ha creato sconcerto sui social, soprattutto, per i pesanti insulti volati.

La chat al vetriolo tra Ursula Bennardo e Luca Zocchi

Ursula Bennardo è scatenata nella strenua difesa del suo uomo. La dama del dating show di Maria De Filippi ha reagito alle parole altamente offensive del marito dell'ex gieffina lanciate contro il suo uomo. Alla base della diatriba social pare sia stato il commneto duro fatto da Sossio Aruta a Fernanda Lessa mentre era intenta in preghiera. Episodio che ha mandato su tutte le furie Luca Zocchi. Il bersaglio del marito della modella sudamericana è Aruta dopo essere venuto a conoscenza del filmato che riproduce la scena dell'ex volto di Uomini e Donne che definisce Fernanda, "Samara", la protagonista del film The Ring, durante il suo rito spirituale. Disgustato dall'espressione cattiva del gieffino, il marito della Lessa ha scelto di colpire Aruta su Instagram, cantandogliene quattro. Chi ha intercettato il messaggio è stata Ursula Bennardo, che ha difeso le istanze del compagno decidendo di pubblicare il confronto acceso nelle sue Stories IG, soltanto dopo che Fernanda Lessa è uscita dal reality show onde evitare che ciò si ripercuotesse negativamente sul suo percorso all'interno del Casa del Gf Vip.

La diatriba social in chat esordisce con l'intervento caustico di Zocchi che, come un fiume in piena, sciorina un lungo elenco di insulti contro Sossio Aruta: " ignorante ", " bestia d’uomo ", "decerebrato", " non ti fai schifo da solo ". E ancora: " Sei un troglodita, un mezzo uomo che non conosce neppure la sua lingua madre ". La rabbia del marito della Lessa insorge perché sostiene che la fede e la preghiera siano elementi molto importanti della vita intima di ognuno, e l'uscita di Sossio è quantomai fuori luogo e indecente. Una volta letti tali commenti, Ursula Bennardo ha replicato a tono, scatenando un putiferio sul web. L'attacco dell'ex dama di Uomini e Donne è duro e il suo affondo è privo di pietà, insinuando che Zocchi ricerchi visibilità mediatica, mirando ad apparire in un qualche talk show televisivo.

La Bennardo è spietata mostrando a tutti la conversazione privata tra lei e il marito della mora brasiliana. " Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando? ", è la risposta senza mezze misure di Luca Zocchi alla Bennardo. La compagna dell'ex di Temptation Island è esplosa leggendo tutte le offese rivolte a Sossio, e ha lanciato la sua stoccata affermando che l'uomo soffrirebbe della notorietà della moglie e punterebbe a salire alla ribalta. " Ma la fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più. […] Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna ", ha replicato il marito della Lessa.