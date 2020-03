La compagna di Licia Nunez contro Ursula Bennardo: "Cornuta accanto a un viscido"

Ancora una volta le compagne di Licia Nunez e di Sossio Aruta discutono animatamente sui social mentre i rispettivi partner sono reclusi nella casa del Grande Fratello Vip.

I due schieramenti cui appartengono Licia e Sossio nella Casa hanno fatto sì che anche Barbara Eboli e Ursula Bennardo prendessero posizioni nettamente differenti e si trovassero a commentare a loro modo sui social le dinamiche del reality show. Così, quando la compagna di Aruta si è espressa condannando l’atteggiamento di Antonio Zequila nella lite tra la Elia e Fernanda Lessa e ritenendo inopportuno il comportamento di Licia che ha sbeffeggiato Antonella, la fidanzata della Nunez ha deciso di intervenire a gamba tesa.

“[...] Io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m..da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo – ha tuonato la Eboli in una Instagram story - . Invece adesso capisco che Dio li fa e poi li accoppia. Oppure vedi con chi te la fai e ti dirò chi sei ”. “ Detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m..da – ha concluso Barbara, taggando Ursula Bennardo affinchè fosse consapevole di essere la destinataria di quel duro attacco - . Altrimenti potresti perdere qualche televendita ”.

Ma la compagna di Sossio Aruta non è rimasta in silenzio e ha replicato via social in maniera altrettanto violenta. “ Provate a fare anche voi qualcosa in tv se volete visibilità. Capisco che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra… è umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce – ha sbottato la ex dama di Uomini e Donne - . Spero che questa situazione vi curi l’invidia e la cattiveria così magari un giorno sarete felici… Ora sembrate solo anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare attenzione. Che brutta figura di cacca state facendo… ”.

Non contenta, Ursula ha proseguito qualche ora più tardi con un'altra frecciatina social nei confronti della compagna della Nunez. “ Ho 37 anni e vorrei avere degli esempi migliori da chi è più grande di me e vive anche situazioni di vita imbarazzanti...macchè! – ha sbottato ancora lei - . Mi ritrovo spesso a dover schivare la melma...ma per un momento di gloria e per far soldi c’è chi si venderebbe anche l’anima[...] ”.

Dopo queste parole della Bennardo, dunque, la Eboli potrebbe decidere di replicare ancora una volta e dar vita, così, ad un botta e risposta social che potrebbe concludersi solo quando le luci del Grande Fratello Vip si spegneranno.