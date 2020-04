Il fidanzato la raggiunge, la Losito fa infuriare i fan: "A causa tua non usciamo"

Marta Losito è una delle giovanissime influencer che spopolano sui social. Diventata l'idolo di milioni di ragazzine e ragazzini, può contare su una fortissima base di seguaci sui suoi profili Instagram e TikTok, anche se ieri il suo comportamento ha scatenato l'ira di tantissimi ragazzini, che si sono sentiti presi in giro dal loro idolo.

Classe 2003, Marta Losito ha da poco compiuto 16 anni ma già da diverso tempo impazza sui social per la sua spigliatezza. Da 4 mesi ha trovato l'amore con Gianmarco Rottaro, di quattro anni più grande. I due sono due vere star di TikTok ed è grazie ai social che si sono conosciuti e successivamente innamorati. A quell'età, 4 mesi sembrano lunghissimi, tanto più se quasi metà di questi sono vissuti a distanza a causa del Covid-19. Proprio in questi giorni è stato il loro quarto anniversario e, forse perché stanchi della quarantena, i due ragazzi hanno deciso di rivedersi. Gianmarco Rottaro, però, abita in una regione diversa e ha dovuto viaggiare per raggiungere la sua fidanzata, scatenando l'ira del mondo teen dei social, bacino di utenza ideale dei loro contenuti.

Prima di partire, il ragazzo ha voluto mettere le mani avanti con i suoi seguaci, spiegando i motivi della sua partenza e del viaggio. " Tra qualche ora mi dovrò spostare per svolgere un'attività con Marta per una buona e giusta causa a fine educativo. Questo mi porterà a doverla raggiungere, sono anche felice perché la rivedo e siccome in questi giorni ho avuto un crollo emotivo che mi ha portato a star male, so già che questa cosa mi aiuterà molto. State tranquilli, per spostarmi seguirò tutte le normative approvate dal governo ", ha scritto il ragazzo in una storia Instagram. Il resto l'ha fatto Marta Losito pubblicando foto di loro insieme senza le opportune protezioni: " È arrivato il mio regalo per i 4 mesi. Sono impazzita, lo so, ma avevo una voglia matta di sentirlo suonare. "