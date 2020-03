La mascherina con la "corona" di Fiorello è un inno a non mollare

Fiorello sa sempre come tirare su il morale degli italiani strappando un sorriso intelligente: dopo lo spot pubblicato sul suo profilo Instagram, con la raccomandanzione di rimanere in casa e che in brevissimo tempo è diventato virale finendo anche in tv, lo showman siciliano ha pubblicato un selfie in cui appare con una mascherina personalizzata dove è raffigurata una grande corona. Ma non quella, negativa, del Coronavirus.

La dedica all'Italia

"L'Italia è come quella tipa che ha più talento di tutti, è come quella che le altre se le mangia, perché è nata bella, più bella di tutte e le altre se le asfalta. L'Italia è come quella più ingegnosa, che ha le mani di una fata, che si inventa mille cose, perché è piena di risorse. Sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza, non c'è niente che non sa. E quando questa tipa bella e talentuosa inciampa e cade, la platea delle sfigate esulta. È la rabbia delle poverine ingelosite, quelle al buio, perché lei è comunque bella anche quando cade a terra. Ma l'Italia è una tipa con stivale tacco 12, ovviamente made in Italy, che nessuna sa portare meglio di lei... solo il tempo di rialzarsi”.

Il post - dedica scritto da Fiorello, che ha già ottenuto oltre 80 mila "like" e centinaia di commenti, si chiude con il dubbio esternato dallo showman. "P.S.:Non so chi l’abbia scritta questa cosa, ma mi piace un sacco!".

Una persona, però, che potrebbe essere l'autore originale di questo bellissimo messaggio per l'Italia, c'è: si tratterebbe di una donna di Padova che il 5 marzo, sul proprio profilo, ha scritto queste parole diventate in breve tempo virali e con oltre 1500 condivisioni da parte degli utenti. Tra i quali c'è anche Fiorello.

Come riporta Repubblica.it, il programma dello showman per la piattaforma digitale Rai "Viva RaiPlay", verrà strasmesso in una sorta di 'best of' dedicato agli italani che non mollano: "Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno", grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell'impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse", si legge in una nota.