Massimo Giletti congeda l'ospite a "notte fonda". Ma l'orologio lo inchioda

La buona riuscita di un programma televisivo dipende dai dettagli e da una lunghissima serie di meccanismi che devono essere perfettamente oliati per incastrarsi e funzionare. Questo vale ancor di più quando un programma è in diretta, quando vige la regola del buona la prima. Nell'ultima puntata di Non è l'Arena, Massimo Giletti è incappato in un errore che ha di fatto svelato il trucco della differita del programma, per lo meno per quanto concerne l'ultimo blocco, che va in onda a tarda notte.

" Grazie Locatelli. Buonanotte, vista l'ora ", si accomiata Massimo Giletti in collegamento con lo chef Giorgio Locatelli, di stanza a Londra. Un saluto normale e giustificato dal fatto che il tutto è accaduto a mezzanotte e un quarto circa. Tuttavia, come segnala TvBlog, i telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno a meno di notare che l'orologio al polso dello chef segnava in realtà un orario differente. Le lancette del bellissimo cronografo sfoggiato dallo chef puntavano sulle 18.12 circa e la stanza dalla quale Giorgio Locatelli era in collegamento era inondata da una calda e avvolgente luce rossa naturale. Il giudice di Masterchef si trova a Londra, che notoriamente ha un fuso orario diverso rispetto all'Italia, ma nemmeno questo giustifica questa stranezza. Il mistero è presto svelato, perché pare che per Massimo Giletti sia consuetudine effettuare la registrazione dell'ultimo blocco della puntata, qualche ora prima rispetto alla messa in onda live.