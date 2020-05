Giorgia Palmas mostra l'abito da sposa. Ma il matrimonio è rimandato

È un dato di fatto: il virus ha letteralmente cambiato le abitudini di tutti. E i progetti che sono stati messi in programma per questo turbolento 2020 sono stati rimandati a data da destinarsi. E lo sa bene Giorgia Palmas che, proprio a causa del virus, è stata costretta a mettere in pausa l’organizzazione del suo matrimonio. Anche il settore del wedding e degli abiti da sposa è uno tra i più colpiti. La ex velina si sarebbe dovuta sposare entro quest’anno con il suo Filippo Magnini, il campione di nuoto. L’emergenza sanitaria però ha messo i bastoni tra le ruote.

Giorgia Palmas ha affrontato il momento con grande maturità, senza crisi e senza nessun piagnisteo. Anche perché, solo qualche giorno fa sul suo profilo instagram, ha annunciato che presto sarà mamma per la seconda volta. E sempre sui social, in uno scatto molto accattivante, si è mostrata con indosso il suo abito da sposa, proprio quello che avrebbe dovuto mostrare durante il giorno delle nozze. Una foto che risale a diversi mesi fa, che risale ancor prima che il pericolo del virus sfiorasse il nostro Paese, e che mostra una Giorgia Palmas in forma smagliate con un vestito bianco latte, lungo e a sirena, ricoperto di pizzo e con un scollo vertiginoso che lascia scoperta tutta la schiena. Ed è nella didascalia che scrive le motivazioni di questa scelta. La Palmas, infatti, vuole augurare al brand che le ha fornito il vestito, un grande in bocca al lupo nella speranza di poter tornare al lavoro e ai fasti di un tempo.

"Questa foto è di qualche mese fa. Sono stata immortalata mentre facevo le prove del vestito – esordisce la ex velina -. Poi ci siamo dovuti fermare e siamo rimasti bloccati, come una bolla. Oggi finisce il confinamento e la maggior parte degli esercizi commerciali torna a lavorare – continua nel post-. Un sincero in bocca al lupo a tutti".

Per Giorgia Palmas, nonostante tutto, la vita è proseguita. Il matrimonio è stato messo in pausa ma la modella può comunque gioire per il bambino che verrà. Per Filippo Magnini si tratta del primo figlio, per Giorgia invece è il secondo, dato che la velina ha già una figlia di otto anni. Ora, chissà, con l’allentamento delle misure, anche la Palmas può ricominciare a sperare in un matrimonio da sogno.