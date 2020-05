Giorgia Palmas è incinta. Il primo figlio con Magnini

Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno presto genitori. La coppia ha svelato la gravidanza con un post social carico di amore e di emozione. L'ex velina mora e il campione di nuoto avrebbero dovuto sposarsi questo mese, ma la pandemia da coronavirus ha stravolto i loro piani, costringendoli a rimandare le nozze. Oggi la notizia del loro primo figlio arriva come un fulmine a ciel sereno.

L'annuncio della dolce attesa di Giorgia Palmas è arrivato, come spesso accade negli ultimi tempi, attraverso un post pubblicato dalla showgirl sul suo canale social. Insieme al compagno e alla figlia Sofia, avuta dal precedente matrimonio, la Palmas è apparsa con una pancia decisamente pronunciata nella foto di famiglia in bianco e nero. L'ex velina mora ha dato la notizia della gravidanza con grande emozione: " Arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore ".

Da tempo si vociferava di una possibile gravidanza dell'ex velina sarda ed entrambi, ospiti di svariate trasmissioni televisive, avevano confermato che un figlio era nei loro progetti. Prima, però, avrebbero dovuto sposarsi ma a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 le nozze sono saltate, rimandare (forse) a settembre. Dalla foto in cui Giorgia si mostra con il pancione, si intuisce che la bella sarda potrebbe essere già al sesto mese e che il parto potrebbe avvenire in estate. Lei e Magnini hanno saputo nascondere la gravidanza anche sui social, grazie anche all'isolamento sociale imposto dall'emergenza coronavirus. Oggi però hanno fatto il loro annuncio ufficiale in grande stile e Giorgia, nel suo post, non ha nascosto la grande felicità nel diventare nuovamente madre: " Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande ".