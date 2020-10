Tina Cipollari senza freni: "Tra me e Gemma? Tutto vero, la detesto"

Ormai era chiaro a tutti. Tina Cipollari e Gemma Galgani non nutrono simpatia l'una per l'altra, così è negli studi di Uomini e Donne e così è nella vita di tutti i giorni. Anche a telecamere spente, infatti, le due proprio non si sopportano. A confermare l'astio perenne che c'è da anni tra Gemma e Tina è stata la popolare opinionista del dating show di Maria De Filippi nell'ultima intervista rilasciata a Leggo.

Le liti in televisione, i continui battibecchi, le offese e gli insulti potrebbero anche continuare fuori dagli studi, se non fosse per il fatto che le due si tengono a debita distanza anche lontano dallo sguardo dei telespettatori. " Tra me e lei è tutto vero. Io la detesto ", ha spiegato al quotidiano Leggo Tina Cipollari. Il motivo di tanto livore? Il ruolo che la dama torinese si è costruita nel tempo a Uomini e Donne: " La trovo finta. È costruita, quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me tutto questo modo di fare che ha lei è tutto finto. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale ".

E a chi muove le stesse accuse a Tina - quelle di essere un personaggio costruito - lei risponde: " Io sono lì da 20 anni e il mio ruolo è quello di opinionista. Sono così, sono sempre stata un personaggio insolito, ero quella che alle 15 del pomeriggio arrivava in studio in abito da sera e guanti lunghi. Sono cresciuta con loro e non ho intenzione di lasciarli ". Smentendo, di fatto, anche le ultime voci che la volevano a un passo dall'addio alla trasmissione.