Meghan Markle complica con i capricci il suo ritorno al cinema?

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Meghan Markle, recentemente tornata a Los Angeles, sarebbe alla ricerca di un ingaggio a Hollywood, ma non di uno qualsiasi. La fonte del Daily Mail ha dichiarato che la Markle è " preoccupata di non essere presa sul serio come attrice e ha chiarito al suo agente che accetterà di lavorare solo con registi A-list, ma questo non significa necessariamente che i grandi registi vogliano lavorare con lei, anzi, a Hollywood è tutto un fuggi fuggi davanti all’ipotesi di averla nel cast e lei questo non se l’aspettava ", ha continuato la fonte.

Meghan credeva infatti che data la sua popolarità sarebbe stata subissata da proposte e copioni, ma così non è stato. Il suo ritorno alla ribalta negli Stati Uniti è molto importante per lei e secondo la fonte del Daily Mail potrebbe però volerci del tempo prima di vederla sul grande schermo dati i capricci da diva della Duchessa.

" Il suo ritorno sulle scene potrebbe diventare un processo molto lungo e complicato perché Meghan vuole controllare ogni aspetto di qualunque progetto cui aderisce. Il suo problema è che si sente al centro di tutto, mentre in un film tutti devono fare la propria parte con umiltà, a partire dagli attori. Se non si fa squadra si perdono giorni di lavorazione e un produttore cerca sempre di evitare attrici dall’ego smisurato come Meghan Markle, preferendo altre più famose e professionali ", ha detto la fonte anonima del Daily Mail.

Meghan e il marito Prince Harry sono rappresentati dallo stesso agente con cui Markle ha lavorato prima di lasciare la recitazione, Nick Collins della " The Gersh Agency ". " L'agente sta gestendo le loro offerte commerciali e filantropiche che stanno subissando la coppia di tutto il mondo, persino dal Giappone ", ha aggiunto la fonte, sottolineando però che i copioni per Meghan scarseggiano, mentre è particolarmente richiesta come testimonial.

" Una pubblicità con lei protagonista potrebbe pagare l'intero team di sicurezza per l'anno e a Meghan piace l'idea dato che a richiederla come volto di una campagna pubblicitaria sono aziende molto famose che in genere ingaggiano solo la créme degli attori. Inoltre – ha aggiunto la fonte - sa bene di aver bisogno di entrate, per questo credo che il suo ritorno sarà con una pubblicità di moda o bellezza per qualche noto brand ”.

Non è noto cosa lei e Harry abbiano preventivato di accettare una volta arrivati negli Usa ma pare che " il Duca del Sussex è stato perentorio nel fatto di non accettare alcun lavoro che possa mettere in imbarazzo la Regina o suo padre Carlo ”. Quanto al fratello William e al resto della Royal Family, secondo le fonti di Los Angeles del Daily Mail, Harry non è interessato a una " guerra mediatica con la sua famiglia e non intende creare scandalo. Vuole solo lavorare in modo onesto e redditizio, anche se al momento non può farlo dato che ha solo un visto turistico negli Usa e sta facendo domanda per la green card e la cittadinanza americana, agevolato dal fatto di aver già sposato una cittadina americana e di essere padre di un americano. Archie ha infatti la doppia cittadinanza, sia britannica per parte di padre, che americana grazie alla madre ", ha concluso la fonte.

