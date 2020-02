La Megxit? Meghan Markle ha agito d’impulso. Grave "violazione nei comportamenti di corte"

Fa strano a dirlo ma Meghan Markle è ancora sotto l’occhio del ciclone. Ora vice in Canada, non è più duchessa e sta cercando di rilanciare le sue attività filantropiche, eppure la situazione non è affatto felice e serena per la moglie del Principe Harry. Dopo il "no" categorico da parte della Sovrana di poter sfruttare il brand "Sussex Royal", per Meghan si apre ufficialmente un altro capitolo (molto difficile) della sua permanenza al di fuori di Londra. C’è da riorganizzare tutto e la situazione non è facile da gestire. Soprattutto perché, in questo contesto così tumultuoso, esperti e analisti, si interrogano su tutta una serie di conseguenze causate proprio dalla Megxit. In molti pensano che si debba trovare solo una stabilità tra i due diversi stili di vita, altri invece vedono una realtà ben più drastica rispetto a quella che è stata evidenziata fino ad ora.

È un dato inequivocabile quello di Meghan Markle: la duchessa non ha rimpianti del suo gesto e del modo in cui si è comportata nei riguardi della Regina, e persino di Kate. Sta di fatto che, secondo le ricostruzioni degli analisti, la ex duchessa avrebbe agito d’impulso, spinta da una voglia irrefrenabile di scrivere una nuova pagina della sua vita. Il gesto d’impulso però non è ben visto dal rigore di Corte dato che avrebbe causato una “grave violazione dei comportanti imposti dalla Regina”. A finire sotto l’occhio del ciclone, ancora una volta, è quel post che è stato lanciato il 9 gennaio sul profilo social di Meghan e di Harry, il quale non sarebbe passato sotto l’approvazione della sovrana. Se così fosse stato e se la Markle avesse discusso insieme ad Elisabetta una strategia di “attacco”, le conseguenze non sarebbero state così irreparabili.

Le modalità della Megxit avrebbero danneggiato pesantemente la famiglia reale, ma più da vicino, Kate Middleton. Gli esperti confermano che la notizia bomba sarebbe stata sganciata proprio per una vendetta nei riguardi della duchessa di Cambridge, tanto da rovinare i festeggiamenti del suo compleanno. Rivelando così che i dissidi tra le due donne sono solide realtà e non semplici pettegolezzi. La situazione resta comunque poco chiara dato che, fino ad oggi, sono tante le voci che hanno espresso un parere sulla questione. La verità sta nel mezzo, in quella impercettibile sfumatura di grigio in cui tutto è possibile. L’unica cosa certa è che le tempistiche e i modi in cui Meghan ha fatto l’annuncio, saranno ancora per molto tempo un fenomeno di studio.