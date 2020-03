Melanie Leupolz è la nuova fiamma di Sami Khedira?

Sami Khedira veste la maglia della Juventus dall'estate del 2015, quando arrivò a Torino a parametro zero dal Real Madrid. Il 32enne di Stoccarda è dunque alla sua quinta stagione in bianconero e fino a questo momento ha messo insieme 144 presenze e 21 reti al suo attivo, anche se la sua esperienza in Italia è stata travagliata e condizionata per via di alcuni problemi fisici di troppo. Khedira è stato anche un pilastro della nazionale tedesca con cui dal 2009 al 2018 ha raccolto 77 presenze e sette reti al suo attivo con un mondiale vinto nel 2014 in finale contro l'Argentina di Messi.

In questo momento per via dell'emergenza mondiale da coronavirus lo sport si è fermato in tutto il mondo, o quasi, con Sami Khedira che una volta terminata la quarantena a Torino dopo le positività di tre compagni di squadra, Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, è volato in patria per ricongiungersi alla sua famiglia. L'ex Stoccarda e Real Madrid non è sposato e tempo fa aveva intrapreso una relazione con la modella tedesca Lena Gercke.

Il duttile centrocampista della Juventus è stato per un lungo periodo single ma ora secondo quanto riporta Sport 1 pare abbia trovato l'amore. Khedira pare aver intrecciato una relazione amorosa con la collega, la calciatrice tedesca Melanie Leupolz con i due che si sarebbero conosciuti a maggio del 2019 con Sami che sarebbe andato a vedere una partita del Bayern Monaco, ex club di Melanie che è da poco passata al Chelsea.

Per ora non ci sono indizi social con i due che non hanno ufficializzato la loro relazione ma in patria parlano di un feeling reale tra i due che sono però separati da quasi 1000 chilometri, con Sami in Italia a Torino almeno fino al 30 giugno del 2021 e con la sexy Melanie che si trova invece a Londra. Entrambi hanno lo stesso sponsor tecnico, Adidas, ma pare non essere solo questo e la grande passione per il calcio a legare entrambi.

La Leupolz ha un grande seguito sui social con oltre 170.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono o sul campo di calcio con la maglia di club o della nazionale o in momenti della sua vita quotidiana. Melanie è una centrocampista proprio come Khedira, è una classe '94 (sette anni più giovane rispetto al giocatore della Juventus), ed è un punto fermo della nazionale tedesca. Che sia diventata anche un punto fermo per Khedira è ancora tutto da verificare ma intanto in Germania il loro flirt sembra concreto.