Il messaggio della Rodriguez dalla quarantena: "Lui va a lavorare, io lo aspetto con la tavola pronta"

Anche i vip sono in quarantena per il coronavirus, anche se non tutti hanno scelto di trascorrerla nella loro abituazione. Alcuni hanno preferito riunirsi alla famiglia, come Aurora Ramazzotti che, da Milano, si è trasferita a Bergamo a casa di sua madre e del marito Tomaso Trussardi. Anche Ignazio Moser ha deciso di lasciare Milano e in compagnia della sua fidanzata Cecilia Rodriguez è tornato a Trento, dove suo padre Francesco è titolare di un'importante azienda vinicola. I due stanno trascorrendo la loro quarantena in mezzo ai monti del Trentino, immersi nell'aria pulita e nella serenità in un ambiente montano.

La tranquillità della coppia si evince anche dai loro post, ambientati in location straordinarie. Se è vero che tutti sono obbligati a rispettare la quarantena, ognuno la fa dove meglio riesce. La tenuta dei Moser si estende per decine di ettari e questo dà alla coppia grande libertà di movimento e fa sembrare l'isolamento meno terribile di quello che, invece, è per centinaia di migliaia di famiglie. Non si può uscire se non per la spesa o per altre urgenze non deferibili ma quando si ha a disposizione uno spazio aperto così ampio non c'è motivo di desiderare di prendere una boccata d'aria a costo di infrangere la legge, così come (purtroppo) stanno facendo troppi italiani. Per Ignazio Moser e Cecilia rodriguez la quarantena sembra essere quasi un momento di svago dalla città, per ritrovare il montagna il ritmo lento che permette di godere delle piccole gioie quotidiane. I due ragazzi, sempre più belli, sono fortunati a poter vivere così l'emergenza coronavirus del Paese e non rinunciano alle foto patinate sul loro profilo Instagram. In una delle ultime che ha condiviso la sorella di Belen Rodriguez si sono fatti immortalare in uno scatto che ha fatto sognare migliaia di persone.