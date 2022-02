“Mette ansia...”. Ballerina ucraina di Ballando con le stelle lascia i social

Il conflitto in Ucraina è scoppiato nella notte italiana ma, in fondo, non ci ha colti completamente impreparati. Da giorni la minaccia di un'azione militare russa era reale e imminente. Sono tanti i cittadini ucraini residenti nel nostro Paese che vivono ore di profonda angoscia per i loro parenti e familiari che si trovano ancora in Ucraina e tra loro c'è Anastasia Kuzmina, nome noto ai tantissimi telespettatori di "Ballando con le stelle", che a seguito dell'esplosione del conflitto ha deciso di scollegarsi da Instagram.

Nel corso dell'ultima edizione, l'insegnante ha affiancato Federico Fashion Style e ha incantato il pubblico a casa per la sua bellezza ma, soprattutto, per la sua bravura. Anastasia Kuzmina vive in Italia fin da quando è bambina. Ora ha 28 anni e si può dire che ha trascorso gran parte della sua vita nel nostro Paese, precisamente a Bologna, tuttavia ha mantenuto rapporti stretti anche in Ucraina, dove vivono alcuni dei suoi familiari. Anche per questo motivo il conflitto l'ha colpita particolarmente da vicino, tanto da spingerla a una decisione che potrebbe non essere capita immediatamente ma che è stata motivata dalla ballerina per spiegare ai suoi follower le ragioni che per il momento la terranno lontana dai social.

" Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia. Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok ", ha scritto Anastasia Kuzmina. A scatenare la reazione della ballerina ucraina, che ha deciso di affidare in mattinata il suo messaggio a una storia Instagram su fondo nero con una bandiera del Paese, è stata probabilmente la mole di messaggi ricevuti dagli utenti che, dal canto loro, pensavano di fare qualcosa di gradito alla ballerina chiedendole notizie del suo Paese e dei suoi affetti. È comprensibile che adesso Anastasia Kuzmina voglia tenersi per qualche tempo lontana dal clamore dei social per vivere questo momento di profondo dolore in privato.

Sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello showbiz italiano che nelle ultime ore si sono espressi in merito al conflitto ucraino. Barbara d'Urso è stata tra le prime a condividere un tweet sui social ma anche Simona Ventura, Federica Panicucci e altri volti noti hanno voluto esprimere solidarietà. Antonella Clerici ha ripreso la linea dopo l'edizione straordinaria del Tg1 con un messaggio accorato di condanna per una guerra che, in qualche modo, coinvolgerà ogni cittadino europeo.