"La mia vita privata resta fuori dai social". Eva Mendes e il suo rapporto con il mondo di Instagram

Attrice, influencer, moglie e madre. Eva Mendes ad oggi è una fra le donne di spettacolo più amate e richieste da mondo dello showbiz. Profondi occhi da cerbiatta, sorriso smagliante e fisico da modella. Eva Mendes dal 2011 ha una relazione amorosa con Ryan Gosling, attore anche lui. Sposata dal 2016, a Los Angeles ha messo al mondo le sue due figlie. È una donna molto schiva, appare di rado a eventi mondani e, soprattutto, su instagram è poco attiva. Ha un profilo seguito ma, diversamente da altre attrici, Eva Mendes preferisce restare in disparte e tenere la sua vita privata lontana dalle luci della ribalta e dall’attenzione dei follower.

E proprio sulla questione della privacy, di recente l’attrice ha pubblicato una storia in cui rivela il motivo per quale preferisce vivere in solitudine la sua quotidianità e non mettere sulla pubblica piazza la sua love story con Ryan Gosling. La diretta è stata condivisa sui social qualche giorno fa e il magazine americano TooFab ha riportato le dichiarazioni più salienti. "Perché non metto mai le foto di mio marito e delle mie figlie? Non voglio renderle pubbliche – esordisce l’attrice -. Per me sono importanti. La vita privata deve restare lontano dai social".

E nel lungo flusso di coscienza, Eva Mendes rivela il suo rapporto con il mondo dei social e le motivazioni che le hanno fatto credere di dover creare un muro tra la le luci della ribalta e la vita di tutti i giorni. "Continuo a usare instagram, ma pubblico solo foto dai miei archivi. Scatti già noti e che conoscete tutti. Come istantanee dai miei film, ad esempio – aggiunge Eva Mendes -. Cerco di postare tutto responsabilmente, impedendo che le mie foto possano mettere a disagio i miei fan. So che il mondo di instagram e dei social in genere può essere dannoso", continua. La diretta ha aperto anche una lunga parentesi sul problema del fotoritocco, abusato da molti influencer e da diverse colleghe di Eva Mendes. "Una delle ultime immagini che ho postato è stata ritoccata. Questo voglio che si sappia. Lo dico perché voglio sentirmi in empatia con le donne, voglio supportare il loro punto di vista. Voglio creare un legame con loro attraverso i social media".

Ha 46 anni appena compiuti ma Eva Mendes conserva la sua immortale bellezza. E anche il suo messaggio lascia il segno.