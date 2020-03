Michelle Hunziker torna a Striscia: "Vogliamo portare un po' di serenità"

C'è grande preoccupazione in Italia per l'evolversi della situazone della pandemia di coronavirus, lo sa bene Michelle Hunziker. Il Paese è arrivato a una paralisi quasi totale della sua spinta industriale, la vendita al dettaglio è stata bloccata e tutti sono stati caldamente invitati a non uscire di casa. C'è un'industria che, seppure rallentata, non si può però fermare ed è quella televisiva. Rai, Mediaset e tutti gli altri network continuano a lavorare anche se a ritmo ridotto, un po' per la paura del contagio, un po' per destinare i fondi principalmente all'informazione e un po' perché colpiti dal coronavirus.

L'intrattenimento non si può e non si deve fermare in questo momento e così tutti gli artisti che possono si recano quotidianamente presso i centri di produzione televisivi per preparare le loro trasmissioni. Eleonora Daniele, Barbara d'Urso, Federica Panicucci, Gerry Scotti, Michelle Hunziker e Barbara Palombelli sono solo alcuni dei volti che quotidianamente entrano nelle nostre case per informare e intrattenere in giornate così difficili. Michelle Hunziker, da lunedì di nuovo dietro il bancone di Striscia la notizia, ha raccontato la sua esperienza televisiva al tempo del coronavirus, tra paure e senso di responsabilità verso i telespettatori costretti nelle loro case. "Ora che sono tutti a casa, le piccole Sole e Celeste, ma anche Aurora e mio marito, li ho tutti addosso e per me non ho più tempo", ha detto a La Stampa la conduttrice svizzera, che vive a Bergamo insieme alla sua famiglia.

Ha tempo fino alle 15 per stare insieme alla sua famiglia, poi a quell'ora sale in macchina in direzione Cologno Monzese, dove si trova lo studio di Striscia la notizia, dove affianca quotidianamente Gerry Scotti. Anche Aurora, che normalmente vive da sola a Milano col gatto Saba, è tornata nella casa di famiglia bergamasca. Da qui, ogni giorno, la ragazza ha iniziato a condividere con i suoi tanti follower le sessioni di allenamento mattutino: "Si sente responsabile verso i fan: ogni giorno si allena in camera e condivide via Instagram. La seguono in 80mila." Una quotidianità rivoluzionata quella della Hunziker, come quella di tantissime altre famiglie italiane che adesso devono fare i conti con nuove routine, come i compiti online e la ricerca di nuovi passatempi per i più piccoli, costretti a non uscire.

Anche a lavoro è cambiato tutto per Michelle Hunziker: "In studio niente pubblico, siamo solo io e Gerry, il regista e due tecnici. Fare intrattenimento in questa situazione penso sia una cosa positiva, salutare e dovuta. Abbiamo tutti bisogno di leggerezza, di distrarci un po'. Noi vogliamo portare serenità in questa nuova realtà. Che è poi la ragione che ci fa accettare di correre qualche rischio."