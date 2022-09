Mondo della musica in lutto: muore a 59 anni Coolio

Mondo della musica in lutto per la scomparsa prematura di Artis Leon Ivey Jr., in arte Coolio. Il celebre rapper statunitense, originario di Monessen (city dello stato della Pennsylvania), aveva compiuto 59 anni lo scorso 1 agosto.

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla polizia al portale Tmz, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 settembre, il cantante si trovava a casa di un amico a Los Angeles e avrebbe chiesto di poter usare il bagno. Trascorso molto tempo da quell'istante, non vedendolo più tornare indietro, l'amico ha deciso di raggiungerlo e quindi di aprire la porta del bagno. Coolio è stato rinvenuto a terra sul pavimento della stanza, ma era oramai già deceduto. I paramedici intervenuti sul posto dopo la chiamata dell'amico del rapper hanno ipotizzato che possa essersi trattato di un improvviso arresto cardiaco, anche se non è ancora stata fornita una causa ufficiale di morte. Lo stesso Jarez Posey, amico stretto nonché manager del celebre musicista, non ha chiarito il mistero, limitandosi a comunicare alla Cnn la notizia della prematura scomparsa. Stando a ciò che è trapelato per il momento dalle indagini, sul pavimento del bagno dell'amico non sarebbero stati rinvenuti farmaci, siringhe o oggetti di alcun genere ricollegabili all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Quel che pare scontato è che verranno effettuati comunque test tossicologici ed esami autoptici per definire con certezza le cause della morte.

La sua canzone più famosa

Coolio, che aveva dato avvio alla propria carriera musicale in California già negli anni '80, acquisì fama internazionale nel 1995 in occasione della pubblicazione del brano "Gangsta's Paradise", che divenne colonna sonora del film cult di John N. Smith "Dangerous minds", con Michelle Pfeiffer. Il brano, che riprendeva un gancio da "Pastime paradise" di Stevie Wonder (1976), raggiunse la vetta delle classifiche di 16 Paesi, diventando anche il brano numero uno di Billboard nell'anno della sua pubblicazione. Coolio ricevette un Grammy Award per la canzone, che fu anche votata come miglior singolo dell'anno nel concorso The Village Voice.

Tra gli altri successi musicali del rapper si annoverano anche Fantastic Voyage (1994), in grado di raggiungere il terzo posto nella classifica Hot 100 di Billboard, Too Hot (1995), 1,2,3,4 (Sumpin' New) e It's All the Way Live (Now) del 1996, C U When U Get There del 1998.