Morto Robbie Coltrane: addio all'Hagrid di Harry Potter

Addio a Robbie Coltrane, amato da grandi e piccini per aver interpretato il ruolo di Hagrid nella celebre saga di “Harry Potter”. Come confermato dalla sua agenzia WME ai microfoni di The Hollywood Reporter, l’attore è morto nella in un ospedale vicino alla sua casa a Larbert, in Scozia, all’età di 72 anni. Secondo quanto riportato dal tabloid statunitense, era malato da due anni. "Robbie Coltrane sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid... un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni" , le parole dell’agente Belinda Wright.

Nato a Glasgow, in Scozia, Robbie Coltrane si è diplomato alla Glasgow Art School e ha proseguito gli studi artistici presso il Moray House College of Education di Edimburgo. Alla passione per la recitazione ha unito il cabaret, con diversi spettacoli in tutta la scozia. I primi crediti tv includono “Flash Gordon”, “Blackadder” e “Keep It in the Family”, fino a diventare un pilastro del piccolo schermo britannico. Tra i suoi ruoli più conosciuti al di fuori di “Harry Potter”, quello di Eddie “Fitz” Fitzgerald nella serie tv “Cracker”, trasmessa dal 1993 al 1995 con due episodi speciali andati in onda nel 1996 e nel 2006. Grazie a questo poliziesco si è aggiudicato tre premi consecutivi British Academy Television Award per il miglior attore.

Il successo grazie a Hagrid di “Harry Potter”

Piccolo ma anche grande schermo. Robbie Coltrane, infatti, ha preso parte ai due film dedicati alla saga di James Bond “GoldenEye” del 1995 e “Il mondo non basta” del 1999, senza dimenticare la partecipazione ne “La vera storia di Jack lo Squartatore – From Hell” nei panni del sergente Peter Godley. Poi il boom e la notorietà internazionale grazie a "Harry Potter". Il personaggio di Hagrid è sempre stato centrale nella saga: “Harry Potter e la pietra filosofale“ (2001), “Harry Potter e la camera dei segreti“ (2002), “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“ (2004), “Harry Potter e il calice di fuoco“ (2005), “Harry Potter e l'Ordine della Fenice“ (2007), “Harry Potter e il principe mezzosangue“ (2009), “Harry Potter e i doni della Morte - Parte 1“ (2010) e “Harry Potter e i doni della Morte - Parte 2“ (2011). L’ultima apparizione risale al 2014 in “Effe Gray – Storia di uno scandalo”, diretto da Richard Laxton.