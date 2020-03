Naike Rivelli, quarantena in lingerie a cavallo di una scopa

Quarantena sexy per Naike Rivelli.

La figlia d’arte ha pubblicato su Instagram alcuni aggiornamenti relativi al coronavirus. In uno scatto appare a cavallo di una scopa e di spalle, con il lato b in primo piano e in mezzo alla natura. Nella didascalia ha aggiunto un testo che in questi giorni è diventato virale sui social e che inizia con: “ Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più. Ma la primavera non sapeva nulla. Ed i fiori continuavano a sbocciare. Ed il sole a splendere. E tornavano le rondini. E il cielo si colorava di rosa e di blu. La mattina si impastava il pane e si infornavano i ciambelloni. Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse ”.

In un altro scatto con l’hashtag #quarantena, Naike è stesa sul letto sfatto con addosso la lingerie e una gonna di tulle. La modella e performer usa anche l’invito-hashtag #iorestoacasa. Nei giorni scorsi ha pubblicato un video con un mash up di scene da film che ritraggono persone nell’atto di fumare marijuana, con la didascalia: “ Visto che non si può uscire di casa… ”.

A fine febbraio invece ha pubblicato una foto accanto a una donna asiatica per contrastare il pregiudizio che ha travolto il popolo cinese dall’inizio del contagio di massa con il coronavirus. “ Bisogna essere informati - ha aggiunto Naike a corredo dello scatto - onesti, consapevoli, forti e soprattutto uniti. Il razzismo che sorge negli ultimi tempi contro la popolazione cinese e asiatica per via del Coronavirus è ridicola e disumana. I vari conduttori di tv giornalistica gossip trash dovrebbero smettere di fingere di tranquillizzare la gente. Quando fanno servizi giornalistici romanzati con effetti sonori… è deplorevole e pericoloso cercare di aumentare ascolti e fare audience, creando panico subliminalmente... montando servizi giornalistici che sembrano caricature, esaltate e ridicolizzate da musiche da film horror e film d’azione e con tanto di voci fuori campo che parlano di cose serie come se stessero parlando del Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi… Ci sono costanti allusioni negative che istigano il terrore, finalizzate con un «non vogliamo creare panico né allarmismo» ”.

