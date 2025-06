Il fast food, la proposta in elicottero, la prima crisi nel 2017: la storia d'amore tra Orlando Bloom e Katy Perry

L'arrivo a Venezia di Orlando Bloom senza Katy Perry è la conferma che tra la popstar e l'attore è tutto finito. Dopo nove anni d'amore, la nascita di una figlia, le nozze annunciate e mai celebrate, la coppia si è detta addio senza proclami, lasciando la parola alla stampa americana, che ha ufficializzato la fine della loro storia. Orlando è lo scapolo d'oro alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez e in Italia è arrivato da solo e in veste di "single", assicurano fonti a lui vicine. E pensare che i fan della coppia speravano in un lieto fine con nozze da sogno a Disneyland, luogo caro a Katy e Orlando.

Il "furto" di hamburger

Gennaio 2016. La serata dei Golden Globe si è appena conclusa. E' notte fonda e Katy e altre star si ritrovano per caso in un fast food della catena In-N-Out di Beverly Hills per una cena a base di hamburger e patatine, uno degli after-party preferiti dalle celebrity americane. L'incontro con Orlando Bloom è casuale ma fatale. " Ho chiesto alla mia guardia del corpo di prendere dieci menù In-N-Out e all'improvviso ho visto la mano del mio attuale ragazzo (che non era nemmeno seduto al nostro tavolo). Si era precipitato e ne aveva preso uno e io ho pensato: "Ehi! Questo è il mio hamburger!" È così che è nato l'amore ", racconterà anni dopo Katy.

Le prime foto poi l'addio

Le prime foto ufficiali di Katy e Orlando escono sulle riviste scandalistiche americane pochi mesi dopo. Complici in primi impegni mondani, la popstar e l'attore si mostrano insieme al Festival di Cannes e sui social network la prima foto di coppia viene pubblicata nel maggio 2016. I paparazzi impazziscono per la nuova coppia di star e li seguono persino alle Hawaii, nella loro prima fuga romantica, dove Katy e Orlando vengono immortalati in atteggiamenti appassionati su uno yacht.

La prima rottura

Gli impegni, i gossip e persino la lontananza dovuta alle loro rispettive carriere, portano Katy e Orlando a lasciarsi. E' febbraio 2017 e le strade delle due star si separano momentaneamente. Per loro, però, non c'è spazio per altre relazioni e questo gli consente di rimanere legati nonostante la lontananza. " Abbiamo avuto un legame davvero straordinario. Ed è difficile. Lei è in tournée, io sto recitando in uno spettacolo teatrale, tutto si evolve. Nutro molto rispetto per lei e un sentimento profondo. Quindi vedremo" , dichiara in una intervista Orlando, lasciando una porta aperta per un possibile ritorno di fiamma.

Il ritorno di fiamma

26 settembre 2018. Dopo giorni di voci e indiscrezioni su un possibile riavvicinamento della coppia, Katy e Orlando ufficializzano il ritorno di fiamma presentandosi mano nella mano al Gala di Monte Carlo. La coppia sembra avere ritrovato la serenità perduta e si mostra felice e sorridente davanti agli obiettivi dei fotografi e l'ulteriore colpo di scena è dietro l'angolo.

L'annuncio del fidanzamento

Il 14 febbraio 2019 Orlando Bloom chiede ufficialmente la mano di Katy Perry sul tetto di un grattacielo di Los Angeles, davanti a un piccolo gruppo di amici e parenti. " È stato molto dolce. Era San Valentino... siamo andati a cena, e pensavo che saremmo andati a vedere un po' d'arte dopo cena, ma siamo saliti su un elicottero e siamo atterrati su un tetto a Los Angeles). C'era tutta la mia famiglia e tutti i miei amici. È stato fantastico ", racconterà Perry a Jimmy Fallon durante un'ospitata nel suo programma. Il giorno successivo arriva l'annuncio ufficiale sulle pagine Instagram dei due divi. Katy sfoggia un anello a forma di fiore tempestato di diamanti e brillanti, che si stima valga 400mila dollari. Ma non c'è tempo per organizzare un matrimonio.

La nascita di Daisy Dove

Katy Perry scopre di essere incinta alla fine del 2019 e annuncia la gravidanza nel video musicale della canzone "Never Worn White", che si conclude con Katy in abito bianco trasparente che accarezza il suo pancione. Orlando e Katy accolgono la piccola Daisy Dove ad agosto 2020. Come già era accaduto con il fidanzamento anche l'annuncio della nascita della loro bambina viene fatto su Instagram, in un post condiviso con l'UNICEF, per il quale entrambe le star sono impegnate.

Le nozze mai celebrate

Estate 2020. Mentre Katy dà alla luce la piccola Daisy emergono indiscrezioni sulle presunte nozze saltate a causa della pandemia. La rivista People fa sapere: "E ra tutto pronto per il Giappone con 150 invitati. Katy era davvero emozionata di percorrere la navata incinta. Erano entrambe così felici che tutti i dettagli del matrimonio stessero finalmente prendendo forma, ma sono in pausa a causa del coronavirus" . Delle nozze Katy parlerà anche nel 2023, scherzando sui continui rinvii: " Stiamo ancora cercando di organizzarlo. Ma ogni due mesi è come se dicessimo: 'Nuova variante! Nuova variante! Nuova variante!'".

Il patto sull'alcol

L'unione tra Katy e Orlando si dimostra più solida che mai quando, nella primavera del 2024, la popstar parla dell'accordo stretto con il compagno. Un "patto" di sobrietà di tre mesi, che li ha spinti a rinunciare temporaneamente all'alcol: "L'abbiamo fatto perché in questo momento sta girando un film a Londra che gli sta assorbendo ogni briciolo di attenzione, e quindi volevo che quest'opportunità gli fosse di supporto. È davvero difficile fare qualsiasi cosa, che si tratti di una disintossicazione o di un reset, se non c'è il partner che la sta facendo. Quindi, farlo insieme rende tutto molto più facile ". Nessuno immagina che la rottura sia dietro l'angolo.

La rottura definitiva

Autunno 2024, iniziano a circolare le prime voci di crisi. Katy è impegnata nel lancio del suo ultimo album, che però non riscuote il successo sperato e questo crea tensioni all'interno della coppia. Orlando è impegnato sul set del film "Deep Cover - Attori sotto copertura" e la distanza alimenta le indiscrezioni sulla rottura.

La coppia non smentisce né conferma le voci ma a maggio 2025 la rivista People dà per certa la notizia della rottura. Katy piange sul palco del concerto in Nevada, alimentando i rumors e Orlando si presenta alle nozze di Bezos e Sanchez da solo. E' la fine di una favola.