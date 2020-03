Nandez chiede alla sua Sarah di sposarlo: follower in delirio

Nahitan Nandez è sbarcato in Europa, al Cagliari, dopo anni passati in patria al Penarol e poi al Boca Juniors. Il 24enne uruguaiano nei suoi 4 anni abbondanti in Uruguay ha messo insieme 87 presenze ed 8 reti con il maglia del Penarol con cui non è riuscito a vincere niente. Nel 2017 il classe '95 sbarca in Argentina tra le fila del Boca Juniors e diventa il vero faro del centrocampo del club che in cui gioco il Pibe de Oro Diego Armando Maradona.

Nandez in due anni al Boca ha messo insieme 67 presenze e otto reti al suo attivo vincendo un campionato e una Supercoppa argentina. In estate il Cagliari di Tommaso Giulini investe quasi 20 milioni di euro per strapparlo al Boca e alla concorrenza di tanti club italiani ed europei che avevano messo gli occhi sul talentuoso centrocampista uruguaiano che è anche uno dei punti fermi della nazionale, la Celeste allenata da Oscar Washington Tabarez con cui fino a questo momento ha messo insieme 31 gettoni complessivi.

Nandez sta incantando con la maglia del Cagliari e ha dimostrato di essere un giocatore completo. Fino a questo momento con i sardi ha collezionato 23 presenze in campionato condite da un gol e tante buone prestazioni da parte di un giocatore che ha visto incrementare il suo valore di mercato e che potrebbe già lasciare la Sardegna in caso di offerta ritenuta congrua dal numero uno del club Giulini.

Nahitan è sbarcato a Cagliari in compagnia della sua sexy fidanzata Sarah Garcia che di professione fa la modella. La ragazza è anche una studentessa di teatro e imprenditrice: i due si sono conosciuti da giovanissimi, ai tempi della scuola, ed hanno anche avuto una splendida bambina. Scorrendo il suo profilo Instagram si nota come Sarah sia molto attiva con oltre 100.000 seguaci, 107.000 per la precisione. Lady Nandez, però, potrebbe diventarlo a tutti gli effetti dato che il giocatore del Cagliari le ha chiesto ufficialmente di sposarlo. Sarah ha postato una foto su Instagram dove si vede il calciatore inginocchiato davanti e lei per chiederle di fare il grande passo: il tutto corredato da tanti cuori.

