Nel cuore di Jennifer Aniston? C’è anche il cantante John Mayer

La vita sentimentale di Jennifer Aniston, oggi più di ieri, è sotto l’occhio dei settimanali di gossip. Dopo che l’attrice è stata fotografata insieme a Brad Pitt, suo storico ex, e dopo che la sua carriera di attrice ha subito un’impennata mai vista prima, in molti si chiedono quale sia la situazione sentimentale della Aniston. Fonti vicine all’attrice rivelavo che, per ora, Jennifer è single e la sua vita è focalizzata solo sul lavoro, tanto da non aver intenzione di pensare ad avere un appuntamento galante. Ma sarà vero? Come riportano alcuni commenti, trapelati su instagram, Jennifer Aniston nasconde molto bene i suoi dilemmi amorosi. Sì, perché secondo i ben informati, oltre a Brad Pitt, nel cuore di Jennifer Aniston ci sarebbe anche John Mayer.

Costretta anche a lei a una pausa forzata dal lavoro, a causa da coronavirus, i più attenti hanno notato un traffico sospetto sul profilo instagram della Aniston. La celebre attrice, di recente, avrebbe partecipato a una diretta social dell’artista e cantautore John Mayer, e tra i commenti, si sarebbe intravista una emoticon a forma di cuore che Jennifer avrebbe inviato al suo ex. I due in passato hanno avuto una romantica e tormentata storia d’amore, finita poi bruscamente, ma come avrebbe rivelato la stessa Aniston, anche con Mayer avrebbe recuperato un buon rapporto di amicizia.

Dunque, prima di Brad Pitt ci sarebbe stato John. Legati in una storia tra il febbraio del 2008 al marzo del 2009, i due dopo che si sono persi di vista, solo di recente hanno ripreso a frequentarsi e questo spiegherebbe il motivo di quella emoticon lanciata dalla Aniston. "Si vogliono ancora molto bene. Hanno faticato per raggiungere questo status – rivela una fonte vicino all’attrice -. Entrambi ora hanno raggiunto il successo e hanno realizzato i loro obbiettivi, proprio per questo hanno deciso di riconsiderare il loro rapporto – continua -. Non c’è un secondo fine. Parlano spesso, come vecchi amici". John Mayer ha 42 anni ed è un musicista molto apprezzato in America. Ha trovato il successo grazie alla hit "Your Body is a wonderland" tanto da vincere persino un Grammy Awards. Poi ha continuato con diverse collaborazioni con Kayne West e Taylor Swift.

Al di là di questo scambio di messaggi, i fan sperano comunque in un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. I due sono molto uniti, sono entrambi single, ma per il momento non è dato sapere se sono tornati insieme.