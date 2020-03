Brad Pitt e Jennifer Aniston pianificano un matrimonio segreto?

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono ancora innamorati? Tanto da programmare un matrimonio segreto? Pare proprio di sì e non si tratterebbe stavolta della solita speranza dei fan.

Come riporta il Mirror, le uscite pubbliche e le attestazioni di stima reciproche tra i due attori all’inizio dell’anno non sarebbero altro che la prova che i due si amano ancora - dopo il loro divorzio avvenuto 15 anni fa. Tra l’altro, a sostegno di questa tesi, c’è stato un bacio ai Sag Awards e i due artisti si sarebbero tenuti la mano dietro le quinte. Senza dimenticare la festa di compleanno di Aniston a febbraio, dove Pitt non solo è stato presente, ma è stato anche uno degli ultimi ospiti ad andare via.

“ Volevano mandare un messaggio chiaro - ha rivelato una fonte anonima - si amano molto profondamente e questa nuova connessione che condividono sta diventando sempre più forte. Entrambi hanno impiegato molto tempo per raccogliere il coraggio ed essere raffigurati insieme in questo modo e ora è successo, così che possono portare le cose al livello successivo ”.

Tra gennaio e febbraio si sono susseguite molte presunte testimonianze simili, secondo cui Jennifer Aniston avrebbe perdonato l’ex marito ma che, al tempo stesso, non avrebbe smesso di amarlo, neppure quando le avrebbe spezzato il cuore. Tuttavia di recente a Brad Pitt è stato attribuito un flirt con una collega, l’attrice di “Arrested Development” Alia Shawat. Altre voci invece confermano come Aniston e Pitt stiano continuando a frequentarsi e, anzi, ci sarebbero dei fiori d’arancio in vista.

Secondo un’altra indiscrezione, infatti, la coppia si starebbe preparando a un matrimonio privato, in spiaggia a Cabo, una località del Messico. Secondo la fonte, Pitt e Aniston terranno tutto segreto e l’attore desidererebbe solo avere il suo lieto fine con la propria anima gemella. Pare che anche i genitori di Pitt siano molto felici e durante le nozze due amici intimi degli attori avranno un ruolo molto speciale: Courteney Cox e Bradley Cooper. Pare che tutto sarà molto romantico e Pitt e Aniston leggeranno i loro voti scritti a mano.

Aniston e Pitt si sono sposati nel 2000 dopo quasi tre anni di fidanzamento. Nel 2005, lui ha conosciuto Angelina Jolie sul set di “Mr e Mrs Smith” e si è separato da Aniston, divorziando da lei poco dopo. Nel 2006, Pitt ha ufficializzato la sua relazione con Jolie, sposandola nel 2014. Dopo una lunga storia d’amore, un matrimonio di due anni e sei figli, tra naturali e adottati, la coppia si è separata nel 2016. Anche per Aniston queste potrebbero essere le terze nozze, dopo il matrimonio con Justin Theroux durato dal 2015 al 2018.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?