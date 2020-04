Nilufar Addati si sfoga su Instagram: "Un uomo mi perseguita"

Nilufar Addati ha chiesto di nuovo aiuto ai suoi follower per liberarsi di un misterioso profilo Instagram che, a detta dell'ex tronista di Uomini e Donne, sembra perseguitarla. La ragazza ha dichiarato che da più di un anno la stessa persona, cambiando continuamente profilo, non smetterebbe di disturbarla. Appena Nilufar riuscirebbe a far chiudere un account, il misterioso stalker ne creerebbe un altro, al fine di tormentarla. L'ex tronista è convinta che la persona dietro questi profili fake sia la stessa. Sembra che l'intenzione di questo losco individuo sia quello di creare problemi alla sua vittima in campo lavorativo e nei suoi rapporti personali. Pare, inoltre, che questa disturbante presenza voglia mettere in discussione anche i rapporti tra Nilufar e i suoi parenti, ma è ancora tutto da assodare. Ovviamente, l'identità dello stalker è sconosciuta. Addati sembra non riuscire più a controllare la situazione. Proprio per questo motivo ha chiesto aiuto ai fan.

Nilufar Addati perseguitata sui social, la richiesta d'aiuto ai fan

Tramite alcune storie pubblicate su Instagram, Nilufar Addati ha informato i fan di essere perseguitata da tempo da un misterioso individuo. Di lui non si sa nulla, né di dove sia, né se si tratti di un uomo o una donna. Le azioni di stalkeraggio da parte di questa persona starebbero andando avanti da più di un anno. Questo le dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne: "È una persona che mi perseguita da più di un anno. Ho già fatto eliminare altri suoi profili, prima che la bloccassi da questo vari mesi fae. Per passare inosservata mi scriveva addirittura messaggi carini". Nilufar Addati ha descritto il comportamento del suo persecutore come disturbato e povero di moralità. Lo sfogo da parte della ragazza è continuato in questo modo: "Ho già fatto eliminare altri profili di sua proprietà in passato. Cerca ogni giorno di minare i miei rapporti personali e lavorativi".